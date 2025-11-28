Φόνος Δημοσθένους: Βρήκαν τα ρουχα του φερομενου εκτελεστή σε σκιπ - Τα DNA δύο κατηγορουμένων στο καπέλο των δραστών

Σε απευθείας δίκη ενώπιον του Κακουργιοδικείου Λεμεσού παραπέμφθηκαν οι δύο 28χρονοι κατηγορούμενοι για το φόνο του Σταύρου Δημοσθένους. Πλέον συνολικά στην υπόθεση υπάρχουν έξι κατηγορούμενοι, ενώ η έναρξη της δίκης ορίστηκε για το τέλος Ιανουαρίου. Η Κατηγορούσα Αρχή αγορεύοντας ζήτησε την κράτηση των δύο κατηγορουμένων μέχρι την έναρξη της δίκης. Το αίτημα στηρίζεται στον κίνδυνο της φυγοδικίας και του επηρεασμού μαρτύρων.

Για την ίδια υπόθεση έχουν ήδη παραπεμφθεί σε δίκη τέσσερις ακόμα κατηγορούμενοι. Με την ολοκλήρωση της παρούσας διαδικασίας αναμένεται οι δύο υποθέσεις να ενοποιηθούν σε μία.

Βρήκαν τα ρούχα του δράστη

Τα ρούχα που φέρεται να φορούσε ο εκτελεστής του Δημοσθένους εντόπισε η Αστυνομία. Συγκεκριμένα, μαρτυρία που παρουσιάστηκε στο Δικαστήριο αναφέρει ότι πλησίον της οικίας άλλου κατηγορούμενου στην ίδια υπόθεση, εντοπίστηκαν σε σκιπ σκουπιδιών ένα μαύρο αθλητικό φούτερ συγκεκριμένης μάρκας και γκρίζα γυαλιά με μωβ φακούς, τα οποία συνδέθηκαν επιστημονικά με τον 28χρονο που φέρεται να ήταν ο εκτελεστής. Σημειώνεται ότι ένας από τους μάρτυρες, είδε τον δράστη να φορεί γυαλιά, που σύμφωνα με την περιγραφή του ταιριάζουν με αυτά που έχουν εντοπιστεί.

Σύνδεση με το καπέλο - Καθοριστικό τεκμήριο

Με το επίμαχο καπέλο που φέρεται να έπεσε από τους δράστες συνδέεται και 2ος κατηγορούμενος. Σύμφωνα με τη μαρτυρία που παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή, κατά την καταχώριση της υπόθεσης δολοφονίας του Δημοσθένους, πέρα από τον 31χρονου που είναι υπόδικος στις Κεντρικές, έχει εντοπιστεί στο καπέλο το DNA και άλλου προσώπου και συγκεκριμένα του 28χρονου. Υπενθυμίζεται ότι σε επιστημονική ανάλυση που έγινε στο καπέλο από το Κρατικό Χημείο, ανιχνεύτηκαν σωματίδια με στοιχεία Μόλυβδου και Αντιμονίου τα οποία υποδεικνύουν την ύπαρξη σωματιδίων συμβατά με υπολείμματα εκτόξευσης όπλου. Το πιο πάνω εύρημα, σημαίνει ότι το καπέλο χρησιμοποιήθηκε από άτομο που πιθανόν να είχε πυροβολήσει ή χειριστεί όπλο ή ότι το καπέλο χρησιμοποιήθηκε από άτομο που πιθανόν να βρισκόταν σε πολύ κοντινή απόσταση όταν έγινε η εκπυρσοκρότηση όπλου ή από άτομο που έχει χειριστεί αντικείμενα τα οποία πιθανόν να είχαν υπολείμματα εκτόξευσης όπλου.

Το κατηγορητήριο μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τις κατηγορίες

1. Φόνος εκ προμελέτης

2. Συνομωσία για διάπραξη κακουργήματος

3. Συνομωσία για φόνο

4. Εμπρησμός

5. Παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση πυροβόλου όπλου

6. Παράνομη κατοχή, μεταφορά και χρήση εκρηκτικών υλών

7. Κλοπή αυτοκινήτου

8. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση