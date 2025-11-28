Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Υγεία

Χωρίς όριο ηλικίας οι γιατροί στο ΓεΣΥ - Έρχονται αλλαγές

ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ

Header Image

Τι προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Υγείας για τα ηλικιακά κριτήρια και τον έλεγχο καταλληλότητας των ιατρών στο ΓεΣΥ

Χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας για τους γιατρούς εξακολουθεί να λειτουργεί το ΓεΣΥ, την ώρα που ο ΟΑΥ έχει ήδη εντολή να προωθήσει νομοθετική αλλαγή που θα επιτρέψει την εφαρμογή ηλικιακών κριτηρίων. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Υγείας στη σχετική ερώτηση της βουλεύτριας Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, με τον Υπουργό να σημειώνει ότι το ζήτημα εξετάστηκε και δρομολογούνται ρυθμίσεις.

«Επί του παρόντος δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ανώτατου ορίου ηλικίας για τη συμμετοχή των ιατρών ή και άλλων παροχέων υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ. Το θέμα αυτό απασχόλησε το Υπουργείο Υγείας και δόθηκαν οδηγίες ήδη στον ΟΑΥ, ο οποίος και δρομολογεί τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή ηλικιακών κριτηρίων για τη συμμετοχή των παροχέων στο σύστημα», αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός.

Παράλληλα,  ο Υπουργός υπενθυμίζει ότι το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου έχει τη δυνατότητα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να παραπέμπει γιατρούς με σοβαρές παθήσεις -όπως άνοια ή Αλτσχάιμερ - σε ιατροσυμβούλιο, ώστε να κριθεί αν μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια την άσκηση του επαγγέλματος. «Σημειώνεται ότι το ΙΣΚ έχει παραπέμψει στο παρελθόν ένα αριθμό ιατρών για εξέταση από ιατροσυμβούλιο», αναφέρει ο κ. Δαμιανός.

Tags

ΓεΣΥΓιατροίΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣΟΑΥΜιχάλης Δαμιανόςγεσυ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα