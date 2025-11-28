Χωρίς όριο ηλικίας οι γιατροί στο ΓεΣΥ - Έρχονται αλλαγές

Χωρίς ανώτατο όριο ηλικίας για τους γιατρούς εξακολουθεί να λειτουργεί το ΓεΣΥ, την ώρα που ο ΟΑΥ έχει ήδη εντολή να προωθήσει νομοθετική αλλαγή που θα επιτρέψει την εφαρμογή ηλικιακών κριτηρίων. Αυτό προκύπτει από την απάντηση του Υπουργού Υγείας στη σχετική ερώτηση της βουλεύτριας Ρίτας Θεοδώρου Σούπερμαν, με τον Υπουργό να σημειώνει ότι το ζήτημα εξετάστηκε και δρομολογούνται ρυθμίσεις.

«Επί του παρόντος δεν υπάρχει νομοθετική ρύθμιση ανώτατου ορίου ηλικίας για τη συμμετοχή των ιατρών ή και άλλων παροχέων υπηρεσιών υγείας στο ΓεΣΥ. Το θέμα αυτό απασχόλησε το Υπουργείο Υγείας και δόθηκαν οδηγίες ήδη στον ΟΑΥ, ο οποίος και δρομολογεί τροποποίηση της νομοθεσίας, έτσι ώστε να επιτρέπεται η εφαρμογή ηλικιακών κριτηρίων για τη συμμετοχή των παροχέων στο σύστημα», αναφέρει ο Υπουργός Υγείας, Μιχάλης Δαμιανός.

Παράλληλα, ο Υπουργός υπενθυμίζει ότι το Ιατρικό Συμβούλιο Κύπρου έχει τη δυνατότητα, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία, να παραπέμπει γιατρούς με σοβαρές παθήσεις -όπως άνοια ή Αλτσχάιμερ - σε ιατροσυμβούλιο, ώστε να κριθεί αν μπορούν να συνεχίσουν με ασφάλεια την άσκηση του επαγγέλματος. «Σημειώνεται ότι το ΙΣΚ έχει παραπέμψει στο παρελθόν ένα αριθμό ιατρών για εξέταση από ιατροσυμβούλιο», αναφέρει ο κ. Δαμιανός.