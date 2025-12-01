Αυξημένος κατά 10% ο τζίρος στο λιανεμπόριο τον Οκτώβριο

Σημαντική αύξηση καταγράφει ο δείκτης όγκου κύκλου εργασιών στο λιανικό εμπόριο, σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία που δημοσιεύτηκαν τη Δευτέρα.

Ο Δείκτης Όγκου Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Οκτώβριο κατά 10,1% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους

Ο Δείκτης Αξίας Κύκλου Εργασιών Λιανικού Εμπορίου αυξήθηκε τον Οκτώβριο 2025 κατά 7,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Όσον αφορά το δεκάμηνο του 2025, ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο σημειώνει αύξηση 7,8% και ο δείκτης αξίας 6,4%.