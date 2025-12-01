Αποκαλύφθηκε το Defender Dakar D7X-R για τον σκληρότερο αγώνα στον κόσμο

Η Defender Rally παρουσίασε το νέο Defender Dakar D7X-R. Την επίσημη συμμετοχή της ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Rally-Raid (W2RC) 2026, λίγο πριν από το αγωνιστικό της ντεμπούτο στο Ράλι Ντακάρ τον Ιανουάριο. Οι Stéphane Peterhansel και Mika Metge, Rokas Baciuška και Oriol Vidal, καθώς και η Sara Price με τον Sean Berriman, θα αποτελέσουν τα τρία πληρώματα της ομάδας που θα υποστηρίζονται από μια έμπειρη ομάδα μηχανικών και τεχνικών, υπό την καθοδήγηση του νέου Team Principal, Ian James. Όσον αφορά τον αγώνα του Ντακάρ, τον πιο σκληρό αγώνα στον κόσμο, τα πληρώματα θα έχουν να αντιμετωπίσουν περίπου 5.000 χλμ. ειδικών διαδρομών και πάνω από 80 ώρες αγωνιστικής οδήγησης σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Κάθε Defender Dakar D7X-R κατασκευάζεται στη γραμμή παραγωγής του Defender στις υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της Nitra στη Σλοβακία, σύμφωνα με τους κανονισμούς που επιβάλλουν ότι ο βασικός σκελετός του αγωνιστικού αυτοκινήτου δεν μπορεί να τροποποιηθεί από την εργοστασιακή μορφή του. Οι κανονισμοί της FIA για τη νέα κατηγορία Stock, που κάνει πρεμιέρα το 2026, ορίζουν τι δεν επιτρέπεται να αλλάξει από το μοντέλο παραγωγής, αλλά και ποιες συγκεκριμένες τροποποιήσεις μπορούν να γίνουν. Το Defender Dakar D7X-R βασίζεται στην ίδια στιβαρή αρχιτεκτονική D7x, καθώς και στο ίδιο κιβώτιο και σύστημα μετάδοσης του Defender OCTA, του ικανότερου μοντέλου Defender παραγωγής. Το αγωνιστικό μοντέλο διατηρεί επίσης τον 4.4 V8 twin-turbo του OCTA και θα χρησιμοποιεί προηγμένο βιώσιμο καύσιμο, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της FIA. Το Defender Dakar D7X-R θα συμμετέχει με μια ωμή, αυθεντική και επιβλητική αγωνιστική περιβολή, εμπνευσμένη από τα χρώματα της ερήμου.

Defender Dakar D7X-R

Παρότι οι κανονισμοί της κατηγορίας Stock περιορίζουν τις αλλαγές σε βασικά στοιχεία του Defender OCTA, η αγωνιστική έκδοση διαθέτει μια σειρά εξειδικευμένων τροποποιήσεων από τη Defender Rally για τους αγώνες του W2RC. Το Defender Dakar D7X-R βασίζεται στο αμάξωμα της Defender 110, αλλά διαθέτει ειδικό δεξαμενή καυσίμου 550 λίτρων ενώ ένα αγωνιστικών προδιαγραφών roll cage προστατεύει το πλήρωμα. Η ανάρτηση, βασισμένη στην κινηματική αρχή της OCTA, έχει εξελιχθεί με αγωνιστικά αμορτισέρ από τη BILSTEIN, επίσημο νέο συνεργάτη.

Ο V8 κινητήρας παραμένει μηχανικά ανέπαφος όμως το σύστημα ψύξης έχει αναβαθμιστεί με μεγαλύτερο ψυγείο, βελτιστοποιημένη ροή αέρα και τέσσερις ηλεκτρικούς ανεμιστήρες 12V. Το σύστημα πέδησης είναι αγωνιστικών προδιαγραφών με αεριζόμενους δίσκους και δαγκάνες 6 εμβόλων εμπρός και 4 εμβόλων πίσω.

Στο εσωτερικό υπάρχει το σύστημα πλοήγησης FIA, head-up display για ταχύτητα και κατεύθυνση και πολλά άλλα. Επίσης, το πλήρωμα μεταφέρει 8 λίτρα νερού, τρεις ρεζέρβες, εργαλεία, βασικά ανταλλακτικά και υδραυλικούς γρύλους ενσωματωμένους στο πλαίσιο για ανύψωση από κάθε πλευρά.