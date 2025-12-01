Νέο pop up Bean Bar στο Beauty Line Ανεξαρτησίας

Η οικογένεια του Bean Bar συνεχίζει να μεγαλώνει και να καινοτομεί παρουσιάζοντας ένα φρέσκο και πρωτότυπο concept. Σε συνεργασία με την αλυσίδα Beauty Line δημιουργεί μια νέα εμπειρία που συνδυάζει καφέ, θετικά vibes και wellness σε έναν κοινό, αρμονικά διαμορφωμένο χώρο. Το ανακαινισμένο κατάστημα Beauty Line στη Λεωφόρο Ανεξαρτησίας στη Λεμεσό ανοίγει τις πόρτες του αυτή τη βδομάδα και φιλοξενεί το 20ό κατάστημα Bean Bar. Πρόκειται για μια πραγματικά πρωτοποριακή κίνηση για τα κυπριακά δεδομένα η οποία ακολουθεί τη διεθνή τάση των pop-up coffee shops εντός καταστημάτων ευεξίας και ομορφιάς.

Η συνεργασία των δύο brands βασίζεται στη φιλοσοφία «Wellness in Every Brew» και δημιουργεί έναν χώρο όπου ο καφές συναντά την περιποίηση, και μετατρέπεται σε μια στιγμή ολιστικής αναζωογόνησης. Στο πλαίσιο της συνεργασίας μάλιστα λανσάρεται ένα ολοκαίνουριο, αποκλειστικό wellness signature drink: το Collagen Glow, ένα ρόφημα με γεύση τροπικών φρούτων που δημιουργήθηκε ειδικά για το νέο κατάστημα Bean Bar. Το νέο προϊόν παρασκευάζεται με τη χρήση του My Elements Beauty Collagen, το οποίο διατίθεται στα καταστήματα Beauty Line, και έρχεται να συμβολίσει τη δυναμική σύνδεση των δύο brands, με κοινό πυρήνα την ευεξία.

Το νέο κατάστημα διαθέτει την πλήρη γκάμα προϊόντων, ροφημάτων και signature γεύσεων που έχει αγαπήσει το κοινό: Οι μονοποικιλιακοί κόκκοι από Νικαράγουα, Κόστα Ρίκα και Βραζιλία αποδίδουν τις διαθέσεις Calm, Wild και Alive, ενώ το χαρμάνι από τη Λατινική Αμερική φέρνει μια πιο ανάλαφρη, cool αίσθηση στο φλιτζάνι. Με πρώτες ύλες προσεκτικά επιλεγμένες για την ποιότητά τους, κάθε επιλογή μετατρέπεται σε ένα ροφηματικό ritual: από espresso, cappuccino και latte έως freddo, americano, mocha ή καφέ φίλτρου.

Στο μενού πρωταγωνιστούν επίσης, φρεσκοστυμμένοι χυμοί, superfood και protein shakes, επιλεγμένες ποικιλίες τσαγιού και μια σειρά από ζεστά ή κρύα ροφήματα καθώς και αλμυρά snacks, σάντουιτς, μπάρες πρωτεΐνης, energy ball dates και superfood chocolate cookie pots, καθώς και γιαούρτια με φρέσκα υλικά—όλα σχεδιασμένα για να προσφέρουν θρεπτικές επιλογές που συνοδεύουν ιδανικά τον καφέ.

Το νέο Bean Bar στο Beauty Line Ανεξαρτησίας δημιουργεί έναν φωτεινό, θετικό και ζεστό χώρο, διατηρώντας τη signature αισθητική, τα vibes χαράς και τον ενθουσιασμό που χαρακτηρίζουν την αλυσίδα. Οι επισκέπτες θα μπορούν να απολαμβάνουν τα αγαπημένα τους ροφήματα πριν, μετά ή κατά τη διάρκεια των αγορών τους, κάνοντας την εμπειρία ομορφιάς ακόμη πιο ολοκληρωμένη.

Η Brand Manager του Bean Bar, Αντωνία Κουμέττου, ανέφερε σχετικά:

«Το Bean Bar μεγαλώνει, αναπτύσσεται και καινοτομεί. Το άνοιγμα του νέου pop up καταστήματος μέσα στο Beauty Line Ανεξαρτησίας ακολουθεί τα πιο υψηλά διεθνή standards και μας γεμίζει ενθουσιασμό. Πρόκειται για μια συνεργασία που φέρνει στην Κύπρο μια πολύ σύγχρονη τάση, όπου ο καφές και το wellness λειτουργούν συμπληρωματικά, δημιουργώντας μια ενιαία εμπειρία για τον καταναλωτή. Με το νέο μας concept θέλουμε να προσφέρουμε ακόμη περισσότερη ευκολία και απόλαυση στις καθημερινές στιγμές του κοινού, ενώ το Collagen Glow έρχεται να σφραγίσει με τον πιο δημιουργικό τρόπο αυτή τη νέα εποχή για το Bean Bar».