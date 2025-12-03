Γιορτινά διαλείμματα με την Louis Hotels!

Καθώς πλησιάζει η πιο μαγική περίοδος του χρόνου, η Louis Hotels καλωσορίζει τις γιορτές με ξεχωριστά προγράμματα εορταστικών εκδηλώσεων και ειδικών πακέτων διαμονής. Με έμφαση στην αυθεντική και ζεστή φιλοξενία, την εξαιρετική γαστρονομία και τα προγράμματα ψυχαγωγίας γεμάτα εκπλήξεις, η Louis Hotels προσκαλεί το κοινό να ζήσει τα φετινά Χριστούγεννα και την Πρωτοχρονιά με τον πιο λαμπερό τρόπο.

Στην καρδιά της Λεμεσού, το πεντάστερο Royal Apollonia υποδέχεται τα Χριστούγεννα με μια σειρά από μοναδικές εορταστικές εκδηλώσεις που αναδεικνύουν την εξαιρετική φιλοξενία και τον γιορτινό χαρακτήρα του ξενοδοχείου. Από το Christmas Day Lunch Buffet και το παιχνιδιάρικο challenge “Guess the Weight of the Cake”, μέχρι το Latin Night που κλείνει τη μέρα με χορό και ατελείωτη εορταστική διάθεση, το ξενοδοχείο έχει σχεδιάσει εμπειρίες για ζευγάρια, παρέες και οικογένειες που επιθυμούν να γιορτάσουν με κομψότητα και στυλ.

Στη γραφική Πάφο, το πεντάστερο adults-only Ivi Mare προσφέρει μια ήρεμη και ρομαντική απόδραση γεμάτη ζεστασιά και κομψότητα. Τα πλούσια Christmas & New Year’s Set Menus, το ρομαντικό Gala Dinner και τα cozy Live Music Evenings δημιουργούν μια ιδιαίτερα γιορτινή ατμόσφαιρα που προσκαλεί ζευγάρια να απολαύσουν εκλεκτές γεύσεις και να ζήσουν τα φετινά Χριστούγεννα και την Παραμονή Πρωτοχρονιάς με απαράμιλλη ρομαντική διάθεση.

Για όσους ονειρεύονται χαρούμενες και φωτεινές γιορτινές στιγμές με την οικογένεια, το Louis Phaethon Beach μετατρέπεται σε έναν χριστουγεννιάτικο προορισμό γεμάτο ζωντάνια και χαρά. Με τον Άγιο Βασίλη να μοιράζει δωράκια, την mini disco με εκπλήξεις και κάλαντα παρέα με ζεστό κρασί και mince pies, κάθε μέρα στο ξενοδοχείο είναι μία ειδικά σχεδιασμένη γιορτή. Το New Year’s Eve Gala Dinner, το Masquerade Ball και το Sparkling White Night Party δίνουν στην αλλαγή του χρόνου μια δόση μαγείας που ενθουσιάζει μικρούς και μεγάλους.

Οι φετινές γιορτές με τη Louis Hotels αποτελούν υπόσχεση για μοναδικές εμπειρίες που συνδυάζουν την παράδοση των εορτών με τη σύγχρονη και αυθεντική φιλοξενία που χαρακτηρίζουν διαχρονικά όλα τα ξενοδοχεία του Ομίλου Louis.

