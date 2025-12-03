Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Σφετερισμός Ε/κ γης: Ξανά αναβολή της δίκης της Γερμανίδας κτηματομεσίτριας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι αγορεύσεις θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα, στις 9 το πρωΐ.

Αναβολή για την ερχόμενη Δευτέρα, 8 Δεκεμβρίου, στις 9 το πρωί, δόθηκε από το Δικαστήριο για τη διαδικασία της δεύτερης «δίκης εντός δίκης» στην υπόθεση της Γερμανίδας υπηκόου, η οποία κατηγορείται για υπόθεση σφετερισμού ε/κ περιουσιών στα κατεχόμενα.

Την αναβολή ζήτησε ο δικηγόρος υπεράσπισης, Σωτήρης Αργυρού ζητώντας περισσότερο χρόνο για να προετοιμάσει την αγόρευσή του.

Στο αίτημα δεν έφερε ένσταση η Κατηγορούσα Αρχή κι έτσι το δικαστήριο το έκανε αποδεκτό.

Οι αγορεύσεις θα γίνουν την ερχόμενη Δευτέρα, στις 9 το πρωΐ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΑΚΥΠΡΟΣΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΣΣΦΕΤΕΡΙΣΜΟΙΓΕΡΜΑΝΙΔΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα