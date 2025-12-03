Στον παγκόσμιο χάρτη μποτιλιαρίσματος η Λευκωσία - Πόσες ώρες χάνουν οι οδηγοί;

Στον παγκόσμιο χάρτη του μποτιλιαρίσματος τοποθετεί τη Λευκωσία η εταιρεία χαρτογράφησης και συστημάτων πλοήγησης TomTom, με σχεδόν 100 χαμένες ώρες τον χρόνο λόγω κυκλοφοριακής συμφόρησης στους δρόμους. Μια απόσταση 10 χιλιομέτρων στην πρωτεύουσα χρειάζεται περίπου 32 λεπτά, χρόνος αυξημένος σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η Λευκωσία είναι η μοναδική κυπριακή πόλη που συμπεριλαμβάνεται στις συγκεκριμένες μετρήσεις.

Στην Ελλάδα, η Αθήνα κατατάσσεται στην πρώτη δεκάδα της Ευρώπης και στην 37η θέση στον κόσμο. Χειρότερη πόλη στην ήπειρο είναι το Λονδίνο όπου κατά μέσο όρο χάνονται 113 ώρες τις περιόδους αιχμής και ακολουθούν το Δουβλίνο, η Βαρκελώνη, το Βουκουρέστι και το Μπορντώ. Στην έκτη θέση βρίσκονται οι Βρυξέλλες και έβδομη η Ρώμη. Η Αθήνα καταγράφει 111 χαμένες ώρες τον χρόνο. Τη δεκάδα κλείνουν η Βιέννη και το Βρότσλαβ. Η Θεσσαλονίκη βρίσκεται στην 131η θέση παγκοσμίως και στην 68η στην Ευρώπη, με 80 χαμένες ώρες και περίπου 23 λεπτά για διαδρομές σε ώρες αιχμής.

Σε παγκόσμιο επίπεδο στην πρώτη δεκάδα της TomTom είναι η Μπαρανκίλα της Κολομβίας, ακολουθούν τρεις πόλεις της Ινδίας, η Κολκάτα, η Βεγγάλη και το Πούνε, και στη συνέχεια το Λονδίνο. Ακολουθούν το Κιότο της Ιαπωνίας, η Λίμα του Περού, το Νταβάο στις Φιλιππίνες, το Τροχίγιο στο Περού και τέλος το Δουβλίνο.

Στην κατάταξη της Detrack προηγείται η Μανίλα στις Φιλιππίνες και ακολουθεί με μικρή διαφορά το Μουμπάι στην Ινδία. Στην τρίτη θέση βρίσκεται το Σάο Πάολο και ακολουθούν η Κωνσταντινούπολη, η Τζακάρτα, η Μπανγκόκ, το Μεξικό, η Μόσχα, το Λος Άντζελες και το Ρίο.

Στη μέτρηση της Jackwin, η οποία καταγράφει την πυκνότητα των αυτοκινήτων και τις χαμένες ώρες, προηγείται η Πόλη του Μεξικού και ακολουθούν η Μπανγκόκ, το Νταβάο, το Κουμαμότο και το Βουκουρέστι. Έπονται η Φιλιππούπολη, το Λοτζ, η Μπαντούνγκ, η Λίμα και το Δουβλίνο.

Στην κατάταξη της INRIX προηγείται η Κωνσταντινούπολη με πάνω από 100 χαμένες ώρες και ακολουθούν το Σικάγο, η Πόλη του Μεξικού, η Νέα Υόρκη και η Φιλαδέλφεια. Στην έκτη θέση βρίσκεται το Κέιπ Τάουν και ακολουθούν το Δουβλίνο, το Λονδίνο, το Παρίσι και το Λος Άντζελες.

Με πληροφορίες από TomTom Traffic Index, Detrack, Jackwin, INRIX.