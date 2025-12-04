Ένα τεχνολογικό ορόσημο για την Porsche καθώς η Cayenne γίνεται ηλεκτρική

Ως ένα πλήρως ηλεκτρικό SUV, συνδυάζει το DNA της Porsche με πρωτοποριακή τεχνολογία: έως 850 kW (1.156 PS), επιτάχυνση 0–100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα, ισχύ φόρτισης έως 400 kW⁴ και αυτονομία έως 642 χιλιομέτρων. Πρόκειται για την πιο ισχυρή Porsche παραγωγής όλων των εποχών — και ταυτόχρονα πιο ευέλικτη από ποτέ: δυναμική στον δρόμο, σίγουρη εκτός δρόμου και εξαιρετικά άνετη στα μεγάλα ταξίδια.

Η Cayenne ήταν το πρώτο μοντέλο που μετέφερε τον θρύλο της μάρκας σπορ αυτοκινήτων της Porsche σε ένα εντελώς νέο τμήμα της αγοράς. Το σπορ και εξαιρετικά ευέλικτο SUV έγινε παγκόσμια επιτυχία από την πρώτη του εμφάνιση τον Σεπτέμβριο του 2002. Τώρα, με την πλήρως ηλεκτρική Cayenne, ξεκινά μια νέα εποχή.

«Η Cayenne Electric παρουσιάζει επιδόσεις σε μια εντελώς νέα διάσταση, με καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύξαμε στους αγώνες. Θέτει νέα πρότυπα στην κατηγορία των SUV — τόσο στα οδηγικά χαρακτηριστικά όσο και στη φόρτιση», δηλώνει ο Oliver Blume, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Porsche AG.

«Εξαιρετικές ηλεκτρικές επιδόσεις συναντούν πραγματική καθημερινή χρηστικότητα. Άνεση μεγάλων αποστάσεων συνδυάζεται με ασυναγώνιστες εκτός δρόμου δυνατότητες».

Με περίπου 36% των παγκόσμιων πωλήσεων σπορ αυτοκινήτων της Porsche να αφορά πλέον ηλεκτροκίνητα μοντέλα, η εταιρεία είναι ένας από τους ταχύτερα μετασχηματιζόμενους κατασκευαστές αυτοκινήτων το 2025. Η Cayenne Electric αποτελεί το επόμενο μεγάλο ορόσημο αυτής της πορείας και συμπληρώνει την υπάρχουσα γκάμα βενζινοκίνητων και plug-in υβριδικών εκδόσεων, προσφέροντας μια πλήρως ευέλικτη επιλογή συστημάτων κίνησης.

Επιδόσεις υπερ-αυτοκινήτου

Η πλήρως ηλεκτρική οικογένεια Cayenne αποτελείται αρχικά από δύο μοντέλα: την Cayenne Electric και την Cayenne Turbo Electric — και οι δύο με τετρακίνηση και το ηλεκτρονικό Porsche Traction Management (ePTM).

Η Cayenne Turbo επιταχύνει από 0–100 km/h σε 2,5 δευτερόλεπτα, από 0–200 km/h σε 7,4 δευτερόλεπτα και φτάνει τελική ταχύτητα 260 km/h. Αυτές οι εντυπωσιακές επιδόσεις καθίστανται δυνατές χάρη σε ένα νέο σύστημα κίνησης που αποδίδει έως 850 kW (1.156 PS) και έως 1.500 Nm ροπής με ενεργοποιημένο το Launch Control.

Η έκδοση Turbo διαθέτει, επιπλέον, άμεση ψύξη του ηλεκτροκινητήρα του πίσω άξονα με λάδι, εξασφαλίζοντας υψηλή συνεχόμενη απόδοση και κορυφαία ενεργειακή απόδοση — μια καινοτομία από τον μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Στη κανονική λειτουργία, αποδίδει έως 630 kW (857 PS).

Με το σύστημα Push-to-Pass², μπορούν να προστεθούν 130 kW (176 PS) για 10 δευτερόλεπτα με το πάτημα ενός κουμπιού.

Η βασική Cayenne αποδίδει 300 kW (408 PS) σε κανονική λειτουργία ή 325 kW (442 PS) και 835 Nm με ενεργό Launch Control, επιταχύνοντας 0–100 km/h σε 4,8 δευτερόλεπτα, με τελική ταχύτητα 230 km/h.

Ανάκτηση ενέργειας επιπέδου Formula E

Η Cayenne Electric προσφέρει κορυφαίες επιδόσεις ανάκτησης ενέργειας, αγγίζοντας επίπεδα Formula E με μέγιστη ισχύ έως 600 kW.

Στην καθημερινή χρήση, περίπου 97% όλων των επιβραδύνσεων πραγματοποιούνται αποκλειστικά από τους ηλεκτροκινητήρες. Τα μηχανικά φρένα σπάνια χρειάζεται να επέμβουν.

Για την Cayenne Turbo, διατίθεται προαιρετικά το Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) για απαιτητικές καταστάσεις.

Πλαίσιο: πραγματική ευελιξία και δυναμική

Η ευελιξία της Cayenne Electric οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο προηγμένο πλαίσιό της.

Και τα δύο μοντέλα διαθέτουν στάνταρ:

Adaptive air suspension με Porsche Active Suspension Management (PASM)

Η Turbo διαθέτει επίσης:

Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) με ηλεκτρονικά ελεγχόμενο διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης στον πίσω άξονα

Και οι δύο εκδόσεις μπορούν να εξοπλιστούν με:

τετραδιεύθυνση πίσω άξονα, με γωνία έως 5°

Για πρώτη φορά, το κορυφαίο μοντέλο μπορεί να παραγγελθεί με Porsche Active Ride — ένα ενεργό σύστημα ανάρτησης, ήδη γνωστό από τα σπορ sedan της Porsche, το οποίο εξαλείφει σχεδόν πλήρως τις κινήσεις του αμαξώματος και προσφέρει ασυναγώνιστη σταθερότητα, άνεση και δυναμική.

Καινοτόμος ευκολία φόρτισης: γρήγορη, ανθεκτική και ασύρματη

Στην καρδιά των ηλεκτρικών μοντέλων Cayenne βρίσκεται η νέα μπαταρία υψηλής τάσης 113 kWh, η οποία διαθέτει διπλής όψης ψύξη για άριστη θερμική διαχείριση.

Η αυτονομία (WLTP) φτάνει:

έως 642 km για την Cayenne Electric

για την Cayenne Electric έως 623 km για την Cayenne Turbo

Χάρη στην τεχνολογία 800-volt, η Cayenne φορτίζει με έως 390 kW σε DC — και υπό συγκεκριμένες συνθήκες ακόμα και 400 kW⁴.

Η στάθμη φόρτισης (SoC) μπορεί να αυξηθεί από 10% σε 80% σε λιγότερο από 16 λεπτά¹, ενώ ενέργεια για 325 km (Cayenne) ή 315 km (Turbo) μπορεί να προστεθεί μέσα σε 10 λεπτά³.

Επαγωγική (ασύρματη) φόρτιση – πρώτη φορά σε Porsche

Η Cayenne Electric είναι η πρώτη Porsche που υποστηρίζει προαιρετικά επαγωγική φόρτιση (wireless charging) με ισχύ έως 11 kW.

Για να ξεκινήσει η διαδικασία, ο χρήστης απλώς παρκάρει το όχημα πάνω από την ειδική δαπέδια πλάκα φόρτισης. Η φόρτιση ξεκινά αυτόματα, χωρίς καλώδια ή χειροκίνητες συνδέσεις.

Νέος εξωτερικός σχεδιασμός: προοδευτικός και αεροδυναμικός

Η Cayenne Electric συνδυάζει τις χαρακτηριστικές αναλογίες της Porsche με μία ανανεωμένη σχεδιαστική γλώσσα.

Ο Michael Mauer, Επικεφαλής Σχεδίασης Porsche, δηλώνει:

«Η νέα Cayenne είναι αδιαμφισβήτητα Porsche και αδιαμφισβήτητα Cayenne. Χτίσαμε πάνω στα δυνατά σχεδιαστικά στοιχεία και διατηρήσαμε ό,τι κάνει το SUV μοναδικό. Το αποτέλεσμα είναι ένας σύγχρονος σχεδιασμός που οδηγεί την Cayenne στο μέλλον».

Χαρακτηριστικά στοιχεία:

ένα χαμηλό καπό με λεπτά Matrix LED φωτιστικά σώματα, που ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες φωτισμού σε μία ενιαία μονάδα

με λεπτά φωτιστικά σώματα, που ενσωματώνουν όλες τις λειτουργίες φωτισμού σε μία ενιαία μονάδα έντονα τονισμένα φτερά

η εμβληματική flyline της Porsche — η κλασική κεκλιμένη γραμμή οροφής

Η πλαϊνή όψη χαρακτηρίζεται από:

πόρτες χωρίς πλαίσιο

έντονη γραμμή (crease) στο κάτω τμήμα

τρισδιάστατα διαμορφωμένα μαρσπιέ

Στην Cayenne Turbo, τα μαρσπιέ διαθέτουν φινίρισμα high-gloss black, ενώ στην απλή Cayenne είναι βαμμένα σε Volcanic Grey Metallic, δημιουργώντας δίχρωμη αντίθεση.

Τα μοντέλα διαθέτουν επίσης:

μοντέρνο πίσω φωτιστικό σώμα σε μορφή φωτεινής λωρίδας 3D

σε μορφή φωτεινής λωρίδας 3D φωτιζόμενο λογότυπο Porsche

αποκλειστικές λεπτομέρειες Turbonite στην Turbo (εμβλήματα, ζάντες, διακοσμητικά)

Για πελάτες με ιδιαίτερες απαιτήσεις εκτός δρόμου, υπάρχει το πακέτο Off-Road, το οποίο περιλαμβάνει επανασχεδιασμένο εμπρός τμήμα με βελτιωμένη γεωμετρία για υψηλές κλίσεις και δύσκολες επιφάνειες.

Αεροδυναμική υπεροχή

Με συντελεστή οπισθέλκουσας 0,25, η νέα Cayenne Electric είναι ένα από τα πιο αεροδυναμικά SUV της κατηγορίας της, προσφέροντας:

χαμηλότερη κατανάλωση

μεγαλύτερη αυτονομία

καλύτερη σταθερότητα σε υψηλές ταχύτητες

Το σύστημα Porsche Active Aerodynamics (PAA) προσαρμόζει τα αεροδυναμικά στοιχεία ανάλογα με την ταχύτητα και τις συνθήκες οδήγησης. Περιλαμβάνει:

κινούμενες περσίδες ψύξης στο εμπρός μέρος

στο εμπρός μέρος ενεργή αεροτομή οροφής

ενεργά aeroblades στο πίσω μέρος της Turbo, που επεκτείνουν τις πλευρικές απολήξεις του αμαξώματος και βελτιώνουν τη ροή του αέρα

Άλλα μέτρα αεροδυναμικής βελτιστοποίησης:

αεροκουρτίνες (air curtains) στο εμπρός μέρος

(air curtains) στο εμπρός μέρος σχεδόν πλήρως κλειστό κάτω μέρος αμαξώματος

ειδικές aero ζάντες

διαχύτης στο πίσω μέρος

Νέο επίπεδο πρακτικότητας, άνεσης και εξατομίκευσης

Η νέα Cayenne Electric είναι 55 χιλιοστά μακρύτερη από την αντίστοιχη έκδοση με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Τα συνολικά της μεγέθη είναι:

Μήκος: 4.985 mm

4.985 mm Πλάτος: 1.980 mm

1.980 mm Ύψος: 1.674 mm

1.674 mm Μεταξόνιο: 3.023 mm (αύξηση σχεδόν 13 cm)

Η επέκταση του μεταξονίου προσφέρει σημαντικά περισσότερη άνεση στα πίσω καθίσματα.

Το πίσω καθιστικό:

είναι ηλεκτρικά ρυθμιζόμενο στάνταρ

στάνταρ προσφέρει μεγάλη ευελιξία μεταξύ θέσης άνεσης και θέσης φόρτωσης

Ο χώρος αποσκευών:

781 – 1.588 λίτρα πίσω

πίσω επιπλέον 90 λίτρα στο εμπρός πορτμπαγκάζ (frunk)

Η πρακτικότητα της νέας Cayenne υπογραμμίζεται από ικανότητα ρυμούλκησης έως 3,5 τόνους, ανάλογα με τον εξοπλισμό.

Το εσωτερικό ως “χώρος εμπειριών”

Οι νέες λειτουργίες Mood Modes μεταμορφώνουν το εσωτερικό ανάλογα με:

τη διάθεση

την περίσταση

τον τύπο οδήγησης

Ρυθμίζονται δυναμικά:

η θέση των καθισμάτων

η ατμόσφαιρα φωτισμού

η κλιματική ρύθμιση

το ηχοσύστημα

η εμφάνιση των οθονών

Η πανοραμική οροφή Panoramic Roof με μεταβλητό έλεγχο φωτός χρησιμοποιεί ηλεκτροχρωμική τεχνολογία υγρών κρυστάλλων και παρέχει “αίσθηση ανοιχτού καθίσματος”.

Άλλο νέο στοιχείο είναι η νέα τεχνολογία θέρμανσης επιφανειών, η οποία θερμαίνει όχι μόνο καθίσματα αλλά και:

επιφάνειες θυρών

υποβραχιόνια

μεγάλα σημεία επαφής στο εσωτερικό

Η άνεση συμπληρώνεται από:

διευρυμένο ambient lighting

την Communication Light — μια φωτεινή λωρίδα που “καλωσορίζει”, δείχνει καταστάσεις φόρτισης και άλλες λειτουργίες του οχήματος

Εξατομίκευση σε ένα εντελώς νέο επίπεδο

Η Cayenne Electric προσφέρει περισσότερες επιλογές διαμόρφωσης από ποτέ:

Χρωματικές επιλογές

13 στάνταρ εξωτερικά χρώματα

στάνταρ εξωτερικά χρώματα Paint to Sample από Porsche Exclusive Manufaktur

από Porsche Exclusive Manufaktur Sonderwunsch για πλήρη εξατομίκευση (one-off)

Ζάντες

9 σχέδια, διαμέτρων 20–22 ιντσών

Εσωτερικό

12 σχεδιαστικοί συνδυασμοί

σχεδιαστικοί συνδυασμοί έως 5 πακέτα εσωτερικής διακόσμησης

πακέτα εσωτερικής διακόσμησης έως 5 πακέτα χρωματικών λεπτομερειών

Η Porsche Design προσθέτει και μια νέα σειρά custom-built ρολογιών, πλήρως ταιριασμένων στο όχημα κάθε πελάτη.

Porsche Driver Experience – η μεγαλύτερη επιφάνεια οθονών που έχει τοποθετηθεί σε Porsche

Στον τομέα του ψηφιακού εξοπλισμού, η Cayenne Electric εισάγει μια εντελώς νέα εμπειρία χρήσης.

Στην καρδιά της βρίσκεται το Flow Display, ένα κυρτό OLED πάνελ υψηλής ανάλυσης που ενσωματώνεται αρμονικά στην κεντρική κονσόλα. Η διάταξη διαχωρίζει καθαρά την περιοχή των ενδείξεων από την περιοχή των χειρισμών.

Το σύστημα συμπληρώνεται από:

Ψηφιακό πίνακα οργάνων 14,25" με τεχνολογία OLED

με τεχνολογία OLED προαιρετική οθόνη συνοδηγού 14,9"

συνολικά, την μεγαλύτερη επιφάνεια οθονών που έχει υπάρξει ποτέ σε Porsche

Για πρώτη φορά στην Cayenne, διατίθεται επίσης:

Head-Up Display με τεχνολογία Augmented Reality (AR)

προβάλλει εικονικά μια επιφάνεια 87 ιντσών, σε απόσταση 10 μέτρων μπροστά από το όχημα

Όλες οι οθόνες ενσωματώνονται αρμονικά στην αρχιτεκτονική του εσωτερικού. Αντίθετα, τα χειριστήρια που χρησιμοποιούνται συχνότερα —όπως ο έλεγχος του κλιματισμού και της έντασης του ήχου— παραμένουν αναλογικά, για μεγαλύτερη εργονομία.

Ένα νέο στήριγμα χειρός στην κεντρική κονσόλα επιτρέπει ακριβή και άνετο χειρισμό, ακόμη και σε δυναμική οδήγηση.

Porsche Digital Interaction

Μια νέα ψηφιακή φιλοσοφία και γλώσσα σχεδιασμού, που επεκτείνει το Porsche Driver Experience, βελτιώνοντας την αλληλεπίδραση του οδηγού με το όχημα.

Βασικά στοιχεία:

Widgets

άμεση πρόσβαση στις αγαπημένες λειτουργίες

εξατομίκευση της διάταξης και των συντομεύσεων

Themes App

επιτρέπει πλήρη προσαρμογή της χρωματικής θεματικής όλων των οθονών

δημιουργεί μια ενιαία αισθητική στο εσωτερικό

Third party applications:

ενσωμάτωση δημοφιλών streaming και gaming υπηρεσιών

λειτουργούν απευθείας μέσα από το όχημα, χωρίς ανάγκη για smartphone mirroring

Voice Pilot – ο νέος ψηφιακός βοηθός

Χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη και:

κατανοεί σύνθετες ερωτήσεις

λαμβάνει υπόψη το πλαίσιο του διαλόγου

απαντά με φυσικό, ανθρώπινο τρόπο

χειρίζεται πλοήγηση, ρυθμίσεις οχήματος και γενικές πληροφορίες online

Porsche Digital Key

Το smartphone και το smartwatch λειτουργούν ως ψηφιακά κλειδιά.

Μπορούν να κοινοποιηθούν ψηφιακά σε έως 7 άλλους χρήστες.

Τρία συστήματα κίνησης πέρα από το 2030

Η νέα Cayenne Electric προστίθεται στις υπάρχουσες επιλογές και δεν αντικαθιστά τις θερμικές και υβριδικές εκδόσεις.

«Η έμπνευση των πελατών είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα. Με την ηλεκτροκίνηση της Cayenne, φτάνουμε σε ένα νέο επίπεδο επιδόσεων που θέτει πρότυπα για το μέλλον. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε να εξελίσσουμε τις εκδόσεις με κινητήρες εσωτερικής καύσης και υβριδικά συστήματα κίνησης, αρκετά μέσα στην επόμενη δεκαετία»,

δηλώνει ο Matthias Becker, Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου, Πωλήσεις & Μάρκετινγκ.

Η στρατηγική αυτή θα εφαρμόζεται σε όλα τα μοντέλα της Porsche:

Σε κάθε κατηγορία, οι πελάτες θα έχουν τη δυνατότητα επιλογής μεταξύ:

πλήρως ηλεκτρικών εκδόσεων

εκδόσεων με κινητήρες εσωτερικής καύσης (ICE)

Τα νέα ηλεκτρικά μοντέλα Cayenne είναι ήδη διαθέσιμα για παραγγελία.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά την Παγκόσμια Πρεμιέρα του Cayenne Electric εδώ: https://www.youtube.com/watch?v=yJAJmsmkhbg

