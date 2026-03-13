Χριστοδουλίδης: Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης η αξιολόγηση DBRS

«Η επιβεβαίωση της αξιολόγησης της Κυπριακής Δημοκρατίας στη βαθμίδα Α με σταθερή προοπτική από τον οίκο DBRS Morningstar αποτελεί ακόμη μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την οικονομία της χώρας μας, ειδικότερα στην παρούσα συγκυρία με τις πολυεπίπεδες προκλήσεις στην περιοχή μας», αναφέρει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης.

«Σε ένα διεθνές περιβάλλον αβεβαιότητας, η Κύπρος επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα και την αξιοπιστία της, διατηρώντας τη δημοσιονομική της σταθερότητα και τη σταθερή αναπτυξιακή της πορεία. Συνεχίζουμε με την ίδια υπευθυνότητα», σημειώνει.