Η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα σειρά SANDLÖPARE: Ένα ταξίδι στη μαγεία της σαβάνας μέσα από το παιχνίδι

Το παιχνίδι αποτελεί βασικό στοιχείο για την ανάπτυξη των παιδιών και μια πολύτιμη ευκαιρία για τις οικογένειες να έρθουν πιο κοντά, να μοιραστούν στιγμές και να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους. Σύμφωνα με την Έκθεση IKEA Play Report 2024, οι γονείς αναγνωρίζουν τη σημασία του παιχνιδιού περισσότερο από ποτέ, αλλά πολλοί δεν έχουν την αυτοπεποίθηση για να παίξουν μαζί με τα παιδιά τους.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ΙΚΕΑ παρουσιάζει τη νέα συλλογή SANDLÖPARE, εμπνευσμένη από τα ζώα και τα τοπία της αφρικανικής σαβάνας, φέρνοντας την άγρια φύση στο σπίτι με τρόπο δημιουργικό, εκπαιδευτικό και διασκεδαστικό για όλη την οικογένεια.

Η συλλογή SANDLÖPARE μετατρέπει κάθε γωνιά του σπιτιού σε σκηνικό εξερεύνησης, όπου οι ιστορίες των ζώων γίνονται αφορμή για παιχνίδι και ανακάλυψη. Από λούτρινα που μιμούνται τις κινήσεις και τα χαρακτηριστικά της καμηλοπάρδαλης, της σουρικάτας ή του χιμπατζή, μέχρι λευκά είδη, αξεσουάρ και παιχνίδια που προσκαλούν σε νέες περιπέτειες, κάθε αντικείμενο έχει σχεδιαστεί για να ενισχύει τη φαντασία και να δίνει στα παιδιά την ευκαιρία να δημιουργούν το δικό τους «ζωικό βασίλειο».

Στη νέα σειρά, ένα σκαμπό μπορεί να γίνει ζέβρα, ένα μπουρνούζι γατόπαρδος, ένα χαλί να θυμίζει φίδι και τα κουτιά αποθήκευσης μοιάζουν με μπαούλα γεμάτα μυστικά της σαβάνας. Παράλληλα, το βιβλίο δραστηριοτήτων και το ρολό χρωματισμού ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και την εξερεύνηση, προσκαλώντας γονείς και παιδιά να δημιουργήσουν μαζί νέες αναμνήσεις.

Η ποιότητα και η ασφάλεια παραμένουν θεμέλιοι λίθοι σε κάθε λούτρινο παιχνίδι της ΙΚΕΑ. Όλα τα προϊόντα υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους αντοχής, χημικής ασφάλειας και πλύσης, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της καθημερινής χρήσης. Επιπλέον, όλα τα λούτρινα διαθέτουν κεντητά μάτια, που προσφέρουν όχι μόνο μεγαλύτερη ασφάλεια, αλλά και πιο εκφραστική, ζωντανή όψη.

Η νέα σειρά δεν περιορίζεται μόνο στο παιχνίδι, αλλά στοχεύει και στην ευαισθητοποίηση γύρω από τη φύση και την προστασία της. Μέσα από τη συνεργασία με το κέντρο προστασίας άγριας ζωής Nordens Ark, η ΙΚΕΑ στηρίζει ενεργά τη διατήρηση απειλούμενων ειδών και αναπτύσσει προϊόντα που ενισχύουν την περιέργεια για τον πλανήτη και τα υπέροχα πλάσματα που ζουν σε αυτόν.

Με τη σειρά SANDLÖPARE, η ΙΚΕΑ καλεί μικρούς και μεγάλους να ζήσουν τη μαγεία της σαβάνας, να εξερευνήσουν νέους κόσμους και να ανακαλύψουν ξανά τη χαρά του παιχνιδιού.

Ανακαλύψτε διασκεδαστικά στοιχεία για τα ζώα της σαβάνας!

Ξεφυλλίστε το online έντυπο με πολλές ενδιαφέρουσες πληροφορίες για τον γατόπαρδο, τον χιμπατζή, τη σουρικάτα και για όλα τα ζώα της σαβάνας που αποτέλεσαν έμπνευση για τη νέα παιδική σειρά SANDLÖPARE. Για γονείς και παιδιά που αγαπούν τη φύση και την εξερεύνηση!

Ανακαλύψτε τη νέα σειρά στα καταστήματα ΙΚΕΑ και στο IKEA.com.cy

