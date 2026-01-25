Αυξημένη τροχαία κίνηση στο Τρόοδος - Ελεγχόμενη πρόσβαση προς τον Όλυμπο

Στην περιοχή του Τροόδους παρατηρείται πυκνή τροχαία κίνηση.

Λόγω της συμφόρησης, γίνεται ελεγχόμενη πρόσβαση από την πλατεία Τροόδους προς την κορυφή του Ολύμπου.

Καλούνται οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και υπομονετικοί.