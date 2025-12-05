Η Lidl Κύπρου στηρίζει και φέτος τα Χριστούγεννα τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου

Η Lidl Κύπρου, πιστή στη δέσμευσή της για ενεργό κοινωνική προσφορά, ανακοινώνει την έναρξη της φετινής Χριστουγεννιάτικης εκστρατείας στήριξης του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου και του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα».

Συνεχίζοντας την επιτυχημένη συνεργασία των προηγούμενων ετών, φέτος, από τις 5 Δεκεμβρίου έως και τις 21 Δεκεμβρίου 2025, η Lidl Κύπρου θα προσφέρει €0,30 με κάθε σκανάρισμα της κάρτας Lidl Plus στα ταμεία των καταστημάτων της. Το ποσό αυτό θα διατεθεί για την ενίσχυση του Επισιτιστικού Προγράμματος και του Προγράμματος Υιοθέτησης Δωματίων του Κέντρου «Αροδαφνούσα».

Το Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» είναι το πρώτο και μοναδικό στο είδος του στην Κύπρο, προσφέροντας ολοκληρωμένες ενδονοσοκομειακές υπηρεσίες ανακουφιστικής φροντίδας σε ασθενείς με εμπειρία καρκίνου.

Η στήριξη της Lidl Κύπρου είναι ζωτικής σημασίας, καθώς συμβάλλει:

Την πλήρη κάλυψη του προγράμματος υιοθέτησης δωματίων, χρηματοδοτώντας τα λειτουργικά έξοδα δύο δωματίων στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» για ένα ολόκληρο χρόνο.

Τη στήριξη στο σύνολό του του επισιτιστικού προγράμματος του Κέντρου.

Την κάλυψη του κόστους λειτουργίας του ειδικά διαμορφωμένου χώρου ξεκούρασης των επισκεπτών.

Αυτή η πράξη προστίθεται σε ένα ευρύ φάσμα ενεργειών και δράσεων που υλοποιεί η Lidl Κύπρου πάνω από 12 χρόνια για τη στήριξη του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου, με τη συνολική στήριξη να ξεπερνά τα €1,2 εκατομμύρια. Πέραν της οικονομικής ενίσχυσης, η εταιρεία πραγματοποιεί όλο τον χρόνο πολυάριθμες προϊοντικές δωρεές, καθώς και ποικίλες ενέργειες στήριξης.

Η ενέργεια αυτή υλοποιείται στο πλαίσιο της διεθνούς χριστουγεννιάτικης καμπάνιας της Lidl «Γιατί όλα τα υπέροχα αξίζουν κάθε μέρα», ενισχύοντας το μήνυμα ότι οι πιο σημαντικές αξίες και πράξεις δεν περιορίζονται σε μια στιγμή, αλλά αξίζουν καθημερινά.

Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή Lidl Plus δωρεάν από το App Store, το Google Play ή το Huawei AppGallery, κάντε γρήγορα και εύκολα εγγραφή και σκανάρετε κι εσείς την ψηφιακή κάρτα Lidl Plus για καλό σκοπό. Γίνετε μέρος αυτής της προσπάθειας!

