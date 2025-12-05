Καταδικάζει το Υπ.Παιδείας το περιστατικό αντιπαράθεσης μαθητή και μαθήτριας με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του πρώτου

Το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει το περιστατικό που σημειώθηκε στο Γυμνάσιο Παναγίας Θεοσκέπαστης στην Πάφο σήμερα Παρασκευή στη 13:30 μεταξύ μαθητή και μαθήτριας με αποτέλεσμα το τραυματισμό του πρώτου που δέχτηκε πέτρα στο κεφάλι.

Σε δηλώσεις του ο Αναπληρωτής Διευθυντής Μέσης Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας Γιώργος Κουτσίδης ανέφερε πως με τον μαθητή που δέχτηκε την πέτρα στο κεφάλι είχε σημειωθεί παρόμοιο περιστατικό πριν ενάμιση μήνα.

Σήμερα ο μαθητής που είναι Ελληνοκύπριος φέρεται να εξύβρισε μαθήτρια αραβικής καταγωγής στο εν λόγω Γυμνάσιο, και ακολούθως φαίνεται η ίδια να αντέδρασε και να τον χτύπησε με μια πέτρα στο κεφάλι.

Ο κ. Κουτσίδης ανέφερε πως το Υπουργείο Παιδείας καταδικάζει το περιστατικό ωστόσο από την άλλη είναι μια περίπτωση που επαναλαμβάνεται εξήγησε για 3η φορά.

Κάλεσε επίσης τους γονείς να στηρίζουν το έργο των εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν έτσι περιστατικά και να μην στρέφουν τα πυρά τους εναντίον του σχολείου και της κοινωνίας. Πρόσφατα ανέφερε ο κ. Κουτσίδης ο ίδιος μαθητής φέρεται να ήρθε σε αντιπαράθεση με μαθητή Συριακής καταγωγής πριν ενάμιση μήνα.

Ο μαθητής που δέχτηκε πέτρα στο κεφάλι μεταφέρθηκε στο Τμήμα Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών για προληπτικούς λόγους.

Το περιστατικό διερευνάται από το Υπουργείο Παιδείας, κατέληξε ο κ. Κουτσίδης.