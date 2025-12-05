Βούληση κομμάτων για αύξηση του αφορολόγητου και διεύρυνση φορολογικών εκπτώσεων

Τάση για αυξήσεις στο αφορολόγητο όριο και στις φορολογικές εκπτώσεις διαμορφώνεται στη Βουλή, μετά τη σημερινή συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, όπου συνεχίστηκε η εξέταση της φορολογικής μεταρρύθμισης. Βουλευτές από ΔΗΚΟ, ΔΗΠΑ και ΑΚΕΛ κατέθεσαν συγκεκριμένες θέσεις και προθέσεις ενόψει της τελικής διαμόρφωσης των νομοσχεδίων.

Η Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Χριστιάνα Ερωτοκρίτου, δήλωσε ότι η Βουλή οδεύει προς το τέλος της εξέτασης των νομοσχεδίων για τη φορολογική μεταρρύθμιση, μετά από μια επίπονη και απαιτητική διαδικασία με ιδιαίτερα στενά χρονοδιαγράμματα. Τόνισε ότι «ο κόσμος αναμένει αυτή τη μεταρρύθμιση και την χρειάζεται», καθώς οι οικονομικές πιέσεις που δέχονται σήμερα οι κυπριακές οικογένειες είναι πραγματικές και έντονες.

Η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι, σύμφωνα με την ολοκληρωμένη οικονομική ανάλυση του ΔΗΚΟ, υπάρχει σαφές και ασφαλές δημοσιονομικό περιθώριο για ουσιαστικές φορολογικές ελαφρύνσεις. Όπως είπε, το ισχύον αφορολόγητο εισόδημα των 20.500 ευρώ μπορεί να αυξηθεί, κάτι που θα διευρύνει σημαντικά τον αριθμό των δικαιούχων, εντάσσοντας χιλιάδες πολίτες σε ένα πιο δίκαιο φορολογικό πλαίσιο.

Στο ίδιο πλαίσιο επεσήμανε ότι και οι φορολογικές απαλλαγές για τέκνα και εξαρτώμενα πρόσωπα, οι οποίες σήμερα ανέρχονται στα 1.000 ευρώ, μπορούν να ενισχυθούν ουσιαστικά. «Η οικογένεια βρίσκεται στο κέντρο της πολιτικής μας. Αυξάνουμε τις απαλλαγές για τέκνα και εξαρτώμενους, γιατί αυτή είναι μια πραγματική επένδυση στο κοινωνικό σύνολο», ανέφερε.

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ εξήγησε ότι και οι σημερινές απαλλαγές των 1.500 ευρώ για τόκους στεγαστικών δανείων ή για πληρωμή ενοικίου πρέπει να ενισχυθούν, προσφέροντας ανακούφιση στα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον περί Χαρτοσήμων νόμο, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια αναχρονιστική πρόνοια που δεν έχει θέση σε ένα σύγχρονο κράτος. «Θέτουμε», είπε, «τέλος σε ένα αναχρονιστικό βάρος. Προχωρούμε στην κατάργηση του Χαρτοσήμου. Αφαιρούμε παλιές στρεβλώσεις και κτίζουμε ένα σύγχρονο φορολογικό σύστημα που υπηρετεί τον πολίτη και όχι τη γραφειοκρατία».

Απαντώντας σε ερώτηση για το πόσο μπορεί να αυξηθεί το αφορολόγητο, η κ. Ερωτοκρίτου ανέφερε ότι το κόμμα έχει καταλήξει πως υπάρχει περιθώριο αύξησης, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει το ύψος της. Σημείωσε όμως ότι η αύξηση θα διευρύνει κατά χιλιάδες τον αριθμό των δικαιούχων και ότι αντίστοιχη ενίσχυση θα υπάρξει και στις απαλλαγές για τέκνα, εξαρτώμενα πρόσωπα, ενοίκιο και καταβολή δόσεων ΜΕΔ. «Ο στόχος είναι να φτάσουμε στο μέγιστο που μπορούμε, με ασφάλεια, για να ευνοήσουμε τις κυπριακές οικογένειες, τους μισθωτούς και τα χαμηλά και μεσαία εισοδηματικά στρώματα», είπε, εκφράζοντας την προσδοκία ότι θα υπάρξει συνεννόηση με όσες πολιτικές δυνάμεις συμμερίζονται αυτή την προσέγγιση.

Για τις επιχειρήσεις σημείωσε ότι η προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών εξασφαλίζει σημαντικές φορολογικές ελαφρύνσεις για τις δεκάδες χιλιάδες μικρομεσαίες οικογενειακές επιχειρήσεις από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Ο βουλευτής του ΑΚΕΛ, Ανδρέας Καυκαλιάς, σημείωσε ότι η μεταρρύθμιση όπως κατατέθηκε από την Κυβέρνηση «δεν είναι κοινωνικά δίκαιη» και δεν αντιμετωπίζει τη διεύρυνση των κοινωνικών και εισοδηματικών ανισοτήτων, αφήνοντας εκτός τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα ενώ ευνοεί τα υψηλά εισοδήματα.

Υπενθύμισε ότι το ΑΚΕΛ έχει ήδη καταθέσει προτάσεις για φορολόγηση μεγάλης ακίνητης ιδιοκτησίας άνω των 3 εκατ. ευρώ, επιβολή τέλους σε μεγάλες εταιρείες, μείωση ΦΠΑ στο 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα και στο 0% σε βασικά είδη πρώτης ανάγκης, καθώς και μειωμένο ΦΠΑ 5% για ενεργειακές αναβαθμίσεις και επέκταση κύριας κατοικίας. Ανέφερε ακόμη την πρόταση του ΑΚΕΛ για φορολόγηση υπερκερδών τραπεζών και εταιρειών ενέργειας και την κατάργηση του μειωμένου συντελεστή 5% στην αγορά κατοικίας από πολίτες τρίτων χωρών.

Ο κ. Καυκαλιάς σημείωσε ότι το ΑΚΕΛ ετοιμάζει και τροπολογίες, τις οποίες θα καταθέσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση την επόμενη εβδομάδα. Αυτές θα περιλαμβάνουν αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος στις 22.500 ευρώ, αλλαγές στους φορολογικούς συντελεστές προς όφελος των χαμηλών εισοδημάτων, τιμαριθμοποίηση των κλιμάκων ανά τριετία και ρυθμίσεις για την προστασία των ταμείων προνοίας, με απαλλαγή τους από τη φορολογία εισοδήματος.

Από πλευράς ΔΗΠΑ, ο βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης δήλωσε ότι η συζήτηση για τη φορολογική μεταρρύθμιση συνεχίζεται, αναφέροντας ότι το κόμμα έχει ήδη ετοιμάσει τροπολογίες και τις παρουσίασε στον Υπουργό Οικονομικών. Στόχος, όπως είπε, είναι μια μεταρρύθμιση που θα ωφελήσει περισσότερο κόσμο, θα είναι δικαιότερη και θα συμβάλει στην αντιμετώπιση της ακρίβειας.

Μεταξύ των εισηγήσεων της ΔΗΠΑ περιλαμβάνονται η αύξηση του αφορολόγητου στις 21.500 ευρώ, η παροχή πίστωσης σε όσους βρίσκονται κάτω από το αφορολόγητο για αντιμετώπιση της ακρίβειας, η τιμαριθμοποίηση των κλιμάκων για ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η αύξηση των εκπτώσεων για τέκνα και φοιτητές, η ενίσχυση της έκπτωσης για τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας και η παροχή έκπτωσης για μονογονεϊκές οικογένειες μέσω του επιδόματος διατροφής.

Ο κ. Τρυφωνίδης τόνισε ότι όλες αυτές οι εισηγήσεις κινούνται εντός του δημοσιονομικού περιθωρίου του 2026, αφήνοντας χώρο στην Κυβέρνηση να ενισχύσει περαιτέρω τις ευάλωτες ομάδες, ενώ σημείωσε ότι η ΔΗΠΑ θα κινηθεί «θετικά και εποικοδομητικά» ώστε η μεταρρύθμιση να είναι προς όφελος οικογενειών, εργαζομένων και επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τη φοροδιαφυγή και φοροαποφυγή.

Η κατ' άρθρον συζήτηση της φορολογικής μεταρρύθμισης θα συνεχιστεί τη Δευτέρα.

Πηγή: ΚΥΠΕ