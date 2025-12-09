Πετρολίνα και PPT Aviation Services διαχρονικοί υποστηρικτές του TELETHON

Με μοναδικές αναμνήσεις από τη χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα του Λονδίνου και παράλληλα συνεισφέροντας σε μια από τις πιο επιτυχημένες εκδηλώσεις για την οικονομική ενίσχυση του Telethon, επέστρεψαν στην Κύπρο, οι συμμετέχοντες στο καθιερωμένο φιλανθρωπικό «Ταξίδι Με τα Φτερά της Ελπίδας».

Το ταξίδι αγάπης και αλληλεγγύης στη βρετανική πρωτεύουσα, έγινε και φέτος πραγματικότητα χάρη στη χορηγία της Πετρολίνα και της συνδεδεμένης της εταιρείας PTT Aviation Services, οι οποίες χορήγησαν τα αεροπορικά καύσιμα. Πραγματοποιήθηκε το τετραήμερο, 28 Νοεμβρίου μέχρι 1η Δεκεμβρίου, προσφέροντας μαγευτικές εικόνες, μίας από τις ομορφότερες γιορτινές πόλεις του κόσμου.

Οι διοργανωτές του Telethon στην Κύπρο, το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου και ο Σύνδεσμος Μυοπαθών Κύπρου, εξέφρασαν τις θερμές ευχαριστίες και την εκτίμηση τους προς την Πετρολίνα και την PTT Aviation Services για τη στήριξή τους στον φιλανθρωπικό θεσμό από το 2011, όπως επίσης και για τη διαχρονική προσφορά της Πετρολίνα μέσα από άλλες δράσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Telethon διοργανώνεται από το 1994, με στόχο την οικονομική ενίσχυση της προσπάθειας για καλύτερο επίπεδο περίθαλψης και αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής των μελών του Συνδέσμου Μυοπαθών. Μεταξύ άλλων, χρηματοδοτεί επιστημονικά ερευνητικά προγράμματα με αντικείμενο τις νευρολογικές και γενετικές παθήσεις.

Η Πετρολίνα, στο πλαίσιο του πολύπλευρου προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης που υλοποιεί, στηρίζει διαχρονικά πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις, οι οποίες ενισχύουν το έργο φιλανθρωπικών οργανώσεων που αποδεδειγμένα συνεισφέρουν στη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των πολιτών.