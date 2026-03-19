Απορρίφθηκε η ένσταση για τις εκλογές στην «Άμεση Δημοκρατία»

Η Επιτροπή Εκλογών, η οποία συγκροτήθηκε για την εξέταση της ένστασης που υποβλήθηκε στις 16 Μαρτίου 2026, σε σχέση με τη διαδικασία επιλογής υποψηφίων βουλευτών του κόμματος «Άμεση Δημοκρατία Κύπρου», συνήλθε και εξέτασε το περιεχόμενο της ένστασης και τα στοιχεία που τέθηκαν ενώπιόν της, και απέρριψε την ένσταση.

Σε ανακοίνωση του κόμματος διευκρινίζεται ότι η Επιτροπή προέβη σε εξέταση των στοιχείων που αφορούν τη λειτουργία της πλατφόρμας Agorà κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ψηφοφορίας και δεν προέκυψε οποιαδήποτε ένδειξη τεχνικής δυσλειτουργίας της πλατφόρμας, παραβίασης των συστημάτων ασφάλειας ή απώλειας δεδομένων που να επηρεάζει τη διαδικασία της ψηφοφορίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ