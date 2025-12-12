Πώς είναι να ζεις στο κέντρο της Λευκωσίας

Η επιστροφή στο κέντρο

Όση γοητεία και αν εξέπεμπε πάντα το κέντρο της πόλης, με τα επιβλητικά ενετικά τείχη, τα παλιά κτήρια που είχαν να «αφηγηθούν» τη δική τους ιστορία και τη μεσαιωνική ομορφιά συνδυαστικά με τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα, η αλήθεια είναι ότι ήταν εμφανές πως η Λευκωσία υστερούσε σε δημόσιους χώρους και πολεοδομικό σχεδιασμό.

Αυτή η παραμελημένη εικόνα άρχισε να ανατρέπεται σταδιακά, με το κέντρο να αποκτά μια ανανεωμένη ταυτότητα, με σύγχρονη αστική υποδομή και χώρους που φέρνουν τους κατοίκους πιο κοντά. Κάπως έτσι, γίνεται και πάλι σημείο αναφοράς, όχι μόνο για συναντήσεις και ψυχαγωγία αλλά και για να ζει κανείς. Και δεν είναι μόνο οι φοιτητές, οι επιχειρηματίες, οι διεθνείς ενοικιαστές και οι επενδυτές -που αναζητούν αποδόσεις και αξία στον χρόνο- οι οποίοι επιλέγουν το κέντρο για τη διαμονή τους. Ολοένα και περισσότερα ζευγάρια και οικογένειες αποφασίζουν να στεγάσουν τα όνειρά τους στον πυρήνα της πρωτεύουσας.

Η προνομιούχα τοποθεσία με την άμεση και εύκολη πρόσβαση σε επιχειρηματικά κέντρα, πανεπιστήμια, εμπορικές περιοχές, δημόσιες υπηρεσίες και χώρους πολιτισμού, είναι από τους πιο βασικούς και προφανείς λόγους, Η ζωή όμως στο κέντρο, πλέον, έχει πλεονεκτήματα που πριν από μερικά χρόνια φάνταζαν αδιανόητα. Οι νέες πλατείες, οι χώροι πρασίνου, οι ποδηλατόδρομοι, οι αναπλάσεις, οι μεγάλες αναπτύξεις, τα καινούργια κτήρια και το αναδιαμορφωμένο οδικό δίκτυο, προσδίδουν ολοένα και περισσότερο μια δυναμική στη Λευκωσία, αντίστοιχη ευρωπαϊκών μητροπόλεων.

Ραντεβού στην πλατεία

Ο χώρος του παλιού ΓΣΠ «επέστρεψε», για να διεκδικήσει τη θέση που του αξίζει. Εκεί όπου άλλοτε γράφονταν αθλητικές ιστορίες, σήμερα γράφονται αναμνήσεις που κρατάνε για μια ολόκληρη ζωή. Η ανάπλασή του χάρισε στους κατοίκους της πόλης ένα κέντρο κοινωνικοποίησης, ψυχαγωγίας και πολιτισμού για άτομα κάθε ηλικίας.

Πέρα απ’ ό,τι καλύπτει ανάγκες δεκαετιών, παράλληλα βελτιώνει αισθητά την καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών της Λευκωσίας. Με ανθρωποκεντρική προσέγγιση και χωρητικότητα έως και 18.000 ατόμων, το έργο περιλαμβάνει μεγάλους χώρους πρασίνου, διαδρομές περιπάτου, παιδικές χαρές, καφετέριες, εστιατόρια, ανοιχτό αμφιθέατρο και μουσείο αφιερωμένο στην ένδοξη ιστορία του παλιού ΓΣΠ.

Η μετατροπή του άλλοτε ποδοσφαιρικού γηπέδου σε μια ανοιχτή πλατεία δεν είναι μόνο μια πολεοδομική αλλαγή, αλλά και μια κίνηση με κοινωνική αξία. Γιατί δίνει στην πόλη ένα ασφαλές καταφύγιο για ατελείωτο παιχνίδι για τα παιδιά, έναν χώρο κοινωνικοποίησης για τα άτομα της τρίτης ηλικίας και ένα μέρος όπου οι οικογένειες έρχονται πιο κοντά και ουσιαστικά. Και είναι ακριβώς αυτό που είχε ανάγκη η Λευκωσία. Να βρει τον ρυθμό της!

Νέο πρόσωπο στην παλιά πόλη

Παράλληλα με τις αναπλάσεις, οι νέες υποδομές γύρω από την τάφρο αλλάζουν τον τρόπο με τον οποίο κάτοικοι και επισκέπτες κινούνται μέσα και γύρω από την πόλη. Το «περιμετρικό τόξο» δεν είναι απλά ένα έργο οδικής βελτίωσης, αλλά μια ευρείας κλίμακας παρέμβαση που ενισχύει την προσβασιμότητα, δημιουργεί ασφαλείς διαδρομές για περπάτημα και ποδηλασία και αναδεικνύει τη μοναδική ταυτότητα της παλιάς Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, το έργο χωρίζεται σε τρεις φάσεις: το «Εσωτερικό Περιμετρικό Τόξο Τάφρου», το «Εξωτερικό Περιμετρικό Τόξο Τάφρου» και την «Ανάπλαση της Τάφρου και των Προμαχώνων των Ενετικών Τειχών». Περιλαμβάνουν εκτεταμένες αναπλάσεις δημόσιων χώρων, διαμόρφωση πεζοδρόμων και ποδηλατοδρόμων, φυτεύσεις, σημεία στάσης και θέασης, καθώς και παρεμβάσεις που αναδεικνύουν το ιστορικό τοπίο.

Η ολοκλήρωση της 2ης φάσης του Εξωτερικού Περιμετρικού Τόξου έχει ήδη παραδοθεί στο κοινό, επιβεβαιώνοντας ότι η αξία του έργου δεν είναι συγκοινωνιακή αλλά αστική, κοινωνική και πολιτιστική. Δημιουργεί νέες συνθήκες καθημερινότητας, προσφέρει ασφαλείς και ευχάριστες διαδρομές γύρω από τα τείχη και ενισχύει τη βιώσιμη κινητικότητα.

Το σημαντικότερο όμως είναι ότι συνδέει με φυσικό και αρμονικό τρόπο την παλιά πόλη με το σύγχρονο αστικό περιβάλλον. Για όσους ζουν ή επισκέπτονται το κέντρο, λίγα πράγματα είναι πιο ανακουφιστικά από το να μπορούν να κινούνται άνετα, όμορφα και με ασφάλεια, σε έναν χώρο που σέβεται την ιστορία του και ενθαρρύνει την ανθρώπινη κλίμακα.

Τιμώντας τη μακραίωνη ιστορία του τόπου

Στο παζλ της ανανεωμένης Λευκωσίας, θα έρθει να προστεθεί και το νέο αρχαιολογικό μουσείο Κύπρου. Mια επένδυση αναμφίβολα στη συλλογική μνήμη, την εθνική ταυτότητα, τη γνώση και τον τουρισμό, που θα τοποθετήσει την Κύπρο στον χάρτη των πολιτιστικών προορισμών.

Τιμώντας τη μακραίωνη ιστορία του τόπου, το νέο μουσείο θα φιλοξενεί μια από τις πλουσιότερες αρχαιολογικές συλλογές της Κύπρου, από τη Νεολιθική περίοδο μέχρι τη Ρωμαϊκή και Βυζαντινή εποχή, ενώ υπάρχουν ειδικά αφιερώματα για σημαντικές αρχαιολογικές ανασκαφές, όπως αυτές της Σαλαμίνας και της Αμαθούντας. Ο ρόλος του είναι να συνδέσει το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον, προσφέροντας στους επισκέπτες του μια ανεπανάληπτη διαδραστική εμπειρία.

Πέρα από την πρόδηλη λειτουργικότητα, οι μοντέρνες γραμμές και η έμφαση στο φυσικό φως, θα καταστήσουν το νέο μουσείο ως ένα εξαίρετο δείγμα σύγχρονης αρχιτεκτονικής, που συνυπάρχει αρμονικά με το αστικό περιβάλλον. Οι ειδικά διαμορφωμένοι χώροι για περιοδικές εκθέσεις, οι αίθουσες διαλέξεων, η πλούσια βιβλιοθήκη, το κομψό εστιατόριο, οι υπόγειοι χώροι στάθμευσης, η πλατεία των 7.000 τ.μ. με το σιντριβάνι και τις πράσινες ζώνες, καθώς επίσης ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, η φυσική σκίαση και υψηλή ενεργειακή απόδοση του κτηρίου, φιλοδοξούν να το καταστήσουν ως ένα ζωντανό κέντρο πολιτισμού και κοινωνικής δραστηριότητας.

Θέα από ψηλά

Έχοντας ως όραμα να αναβαθμίζει την εικόνα και τη λειτουργικότητα των πόλεων, η Cyfield άνοιξε τον δρόμο με την κατασκευή της πρώτης πολυώροφης ανάπτυξης στη Λευκωσία. To 360 Nicosia εγκαινίασε μια νέα εποχή για το κέντρο της πόλης. Σήμερα, στο ποικιλόμορφο πορτοφόλιο του Ομίλου συγκαταλέγονται τα τέσσερα ψηλότερα κτήρια της πρωτεύουσας, τα οποία εκτός του ότι αποτελούν σημείο αναφοράς, θέτουν τα υψηλότερα πρότυπα ενός βιώσιμου τρόπου ζωής. Το King’s Gardens, στην οδό Βασιλέως Παύλου -ακριβώς μπροστά από την αναδιαμορφωμένη πλατεία του παλιού ΓΣΠ- αποτελεί ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα έργα της αγοράς ακινήτων τη δεδομένη στιγμή στην Κύπρο. Μια οικιστική πρόταση που απευθύνεται σε όσους επιθυμούν να συνδυάσουν σίγουρη επένδυση με σταθερή απόδοση, προσιτή τιμή, αλλά και αισθητική υπεροχή. Ανταποκρινόμενα επίσης πλήρως στις ανάγκες και τις απαιτήσεις της εποχής, το Stasikratous Residences και το Downtown Residences -και τα δύο στην οδό Στασικράτους- είναι πλήρως φιλικά προς το περιβάλλον, με αυξημένες προδιαγραφές ενεργειακής απόδοσης και υλικά που ενισχύουν την ποιότητα διαβίωσης. Και τα τέσσερα αυτά κτήρια δεν είναι απλώς σύμβολα πολυτελείας και ανάπτυξης. Αλλά, προσδίδουν ένα νέο αρχιτεκτονικό αποτύπωμα στην πόλη, αναδεικνύοντάς την ως ένα σύγχρονο κέντρο επιχειρηματικής, εμπορικής και κοινωνικής δραστηριότητα. Πάνω απ’ όλα όμως, προσφέρουν στους κατοίκους της μια ποιότητα ζωής που δεν υπήρχε ποτέ άλλοτε στο παρελθόν.