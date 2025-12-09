Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

«Γεμίζω το Δώρο, Μοιράζω Χαμόγελα» από το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus και το Larnaca Metropolis Mall

Το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus ενώνει δυνάμεις με το Larnaca Metropolis Mall για τη συλλογή τροφίμων ενόψει των Χριστουγέννων.

Με στόχο να στηρίξουν οικογένειες που έχουν ανάγκη κατά τη διάρκεια των εορτών, το Πανεπιστήμιο UCLan Cyprus, σε συνεργασία με το Larnaca Metropolis Mall και το Συσσίτιο Λάρνακας, διοργανώνουν τη χριστουγεννιάτικη δράση «Γεμίζω το Δώρο, Μοιράζω Χαμόγελα».

Η ενέργεια θα πραγματοποιηθεί στο Metropolis Mall στη Λάρνακα από τις 13 έως τις 21 Δεκεμβρίου 2025, με τη στήριξη εθελοντών από το Πανεπιστήμιο και το Συσσίτιο Λάρνακας.

Στο χώρο του Metropolis Mall (έναντι της Υπεραγοράς Αλφαμέγα) θα εγκατασταθεί ένα μεγάλο «Χριστουγεννιάτικο Δώρο», όπου οι επισκέπτες θα μπορούν να προσφέρουν ξηρά τρόφιμα όπως μακαρόνια, ρύζι, αλεύρι, όσπρια, κονσέρβες κ.ά., συμβάλλοντας έτσι στη στήριξη οικογενειών της τοπικής κοινότητας που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες.

Η πρωτοβουλία αυτή εκφράζει την κοινή δέσμευση του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus και του Metropolis Mall για προσφορά, αλληλεγγύη και κοινωνική ευαισθησία, υπενθυμίζοντας ότι η ουσία των Χριστουγέννων βρίσκεται στο να δίνουμε και να μοιραζόμαστε.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη δράση, επισκεφθείτε τη σελίδα και τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Πανεπιστημίου UCLan Cyprus.

UCLan Cyprus

