Ζήτημα για την προκήρυξη της θέσης του διευθυντή του Λιμανιού Λεμεσού, εγείρει ο Γιάννης Καρούσος

Θεσμικό, διοικητικό και πολιτικό ζήτημα εγείρεται σύμφωνα με τον Πρόεδρο του ΕΟΑ Αμμοχώστου Γιάννη Καρούσο από την πρόσφατη προκήρυξη θέσης Διευθυντή στο λιμάνι Λεμεσού από την Αρχή Λιμένων Κύπρου, με χρήση του Σχεδίου Υπηρεσίας της θέσης Διευθυντή Λιμανιού Αμμοχώστου.

Δημιουργεί «ένα σοβαρό θεσμικό, διοικητικό και πολιτικό ζήτημα», αναφέρει ο κ. Καρούσος σε γραπτή δήλωσή του.

Σημειώνει πως «πρόκειται για μια θέση που δεν υφίσταται για λόγους απλής διοικητικής διευκόλυνσης».

«Η θέση Διευθυντή Λιμανιού Αμμοχώστου είναι εξόχως συμβολική, με σαφή πολιτική και εθνική διάσταση, που συνδέεται άρρηκτα με την κατεχόμενη πόλη της Αμμοχώστου. Δεν μπορεί και δεν πρέπει να μεταφέρεται, να αντικαθίσταται ή να «αξιοποιείται» κατά το δοκούν», αναφέρει.

Με τη συγκεκριμένη επιλογή, «η Αρχή Λιμένων Κύπρου οδηγείται σε ένα παράδοξο και θεσμικά προβληματικό σχήμα, όπου η Λεμεσός θα διαθέτει δύο Διευθυντές Λιμανιού με το ίδιο Σχέδιο Υπηρεσίας. Μια κατάσταση διοικητικά αδικαιολόγητη και πολιτικά απαράδεκτη».

Αναφέρεται ότι «η Αμμόχωστος, δεν ακυρώνεται, δεν υποκαθίσταται και δεν μπορεί να υποβαθμίζεται με διοικητικούς χειρισμούς».

Σημειώνεται πως «εάν η πραγματική πρόθεση της Αρχής Λιμένων Κύπρου είναι η κάλυψη θέσης τύπου «Λιμενάρχη» (Harbour Master) στη Διεύθυνση Ρύθμισης Λιμενικών Θεμάτων, τότε η μοναδική θεσμικά και νομικά ορθή λύση είναι η δημιουργία νέας θέσης, με την έγκριση νέου Σχεδίου Υπηρεσίας, με ξεκάθαρα ρυθμιστικά και εποπτικά καθήκοντα».

Αναφέρεται πως «η θέση Διευθυντή Λιμανιού Αμμοχώστου δεν είναι διοικητικό εργαλείο. Είναι θεσμική και εθνική αναφορά και δεν μπορεί να αξιοποιείται ως «παραθυράκι».

Σημειώνει πως «η Αρχή Λιμένων Κύπρου οφείλει να δώσει άμεσες και ξεκάθαρες απαντήσεις: Εάν η θέση Διευθυντή που έχει προκηρυχθεί προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Σε ποια πόλη προβλέπεται η συγκεκριμένη θέση».

Αναφέρει πως «σε περίπτωση που δεν υπάρχει σχετική πρόνοια, οφείλει να παγώσει άμεσα τη διαδικασία και να διορθώσει το λάθος».

Πηγή: ΚΥΠΕ