Στατικά ανεπαρκή τα κτίρια του Νοσοκομείου Αθαλάσσας - Σύσκεψη Υπουργείου Υγείας μετά τις καταγγελίες

Σε δηλώσεις του στη Λεμεσό, στο Διεθνές Συνέδριο του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) που πραγματοποιείται εκεί, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

Σύσκεψη την οποία θα απασχολήσει η κτιριακή κατάσταση του νοσοκομείου Αθαλάσσας έχει συγκαλέσει ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης μετά τις καταγγελίες των νοσηλευτών καθώς τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης, έδειξαν ότι τα κτίρια είναι επικίνδυνα και στατικά ανεπαρκή.

«Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11:15 το πρωί, όπου θα ζητήσουμε να μας παρουσιαστεί συγκεκριμένο πλάνο δράσης για αντιμετώπιση της κατάστασης» ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Ερωτηθείς για το περιστατικό που αφορά 42 ετών γυναίκα η οποία εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας στο νοσοκομείο Λάρνακας όπου νοσηλευόταν, ο Υπουργός επιβεβαίωσε την ύπαρξη καταγγελίας στο Υπουργείο του.

Όπως είπε, έχει γίνει και καταγγελία στο Υπουργείο η οποία έχει διαβιβαστεί αυθημερόν στον ΟΚΥπΥ για διερεύνηση.

«Αναμένω το αποτέλεσμα της διερεύνηση της υπόθεσης από τον ΟΚΥπΥ», ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την ίδια μέρα που έγινε η καταγγελία έχει διαβιβαστεί με τη μορφή του κατεπείγοντος στον ΟΚΥπΥ για διερεύνηση», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ 

