Στατικά ανεπαρκή τα κτίρια του Νοσοκομείου Αθαλάσσας - Σύσκεψη Υπουργείου Υγείας μετά τις καταγγελίες

Σύσκεψη την οποία θα απασχολήσει η κτιριακή κατάσταση του νοσοκομείου Αθαλάσσας έχει συγκαλέσει ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης μετά τις καταγγελίες των νοσηλευτών καθώς τα αποτελέσματα της στατικής μελέτης, έδειξαν ότι τα κτίρια είναι επικίνδυνα και στατικά ανεπαρκή.

Σε δηλώσεις του στη Λεμεσό, στο Διεθνές Συνέδριο του Κυπριακού Συμβουλίου Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) που πραγματοποιείται εκεί, ο Υπουργός Υγείας είπε ότι η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Δευτέρα.

«Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί στις 11:15 το πρωί, όπου θα ζητήσουμε να μας παρουσιαστεί συγκεκριμένο πλάνο δράσης για αντιμετώπιση της κατάστασης» ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης.

Ερωτηθείς για το περιστατικό που αφορά 42 ετών γυναίκα η οποία εντοπίστηκε πεσμένη στο πάτωμα της τουαλέτας στο νοσοκομείο Λάρνακας όπου νοσηλευόταν, ο Υπουργός επιβεβαίωσε την ύπαρξη καταγγελίας στο Υπουργείο του.

Όπως είπε, έχει γίνει και καταγγελία στο Υπουργείο η οποία έχει διαβιβαστεί αυθημερόν στον ΟΚΥπΥ για διερεύνηση.

«Αναμένω το αποτέλεσμα της διερεύνηση της υπόθεσης από τον ΟΚΥπΥ», ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης.

«Εκείνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την ίδια μέρα που έγινε η καταγγελία έχει διαβιβαστεί με τη μορφή του κατεπείγοντος στον ΟΚΥπΥ για διερεύνηση», είπε καταληκτικά.

Πηγή: ΚΥΠΕ