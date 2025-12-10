Η Χαραλαμπίδης Κρίστης τιμάται με δύο σημαντικές διακρίσεις για τη δράση «Ενώνουμε τη Φωνή μας για τα Παιδιά της Κύπρου»

Σε μια χρονιά–ορόσημο για την ιστορία της, κατά την οποία γιορτάζει 80 χρόνια προσφοράς, η Χαραλαμπίδης Κρίστης έλαβε δύο σημαντικές διακρίσεις για τη δράση «Ενώνουμε τη Φωνή μας για τα Παιδιά της Κύπρου», επιβεβαιώνοντας για ακόμη μια φορά τη διαχρονική της δέσμευση στην κοινωνική ευθύνη και τη στήριξη της νέας γενιάς.

Στις 9 Δεκεμβρίου, στο Προεδρικό Μέγαρο, η εταιρεία βραβεύτηκε στον 10ο Διαγωνισμό Εταιρικού Εθελοντισμού και Εθελοντικής Προσφοράς, που προκηρύσσει το Παγκύπριο Συντονιστικό Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ). Το βραβείο παρέλαβε ο Πρόεδρος της εταιρείας, κ. Αλέξης Χαραλαμπίδης, ο οποίος εξέφρασε την τιμή αλλά και την ευθύνη που συνοδεύει μια τέτοια αναγνώριση.

Παράλληλα, η Χαραλαμπίδης Κρίστης ξεχώρισε και στα CSR Awards, όπου τιμήθηκε για τη σημαντική κοινωνική της προσφορά μέσα από την ίδια δράση. Η διάκριση αυτή υπογραμμίζει τον ουσιαστικό και πολυεπίπεδο αντίκτυπο του έργου της εταιρείας στην κυπριακή κοινωνία.

Η δράση «Ενώνουμε τη Φωνή μας για τα Παιδιά της Κύπρου», που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με το Enavsma Foundation και τη Galaxias Live Productions, αποτελεί μια από τις πιο εντυπωσιακές κοινωνικές πρωτοβουλίες των τελευταίων ετών. Με τη συμμετοχή 11 διακεκριμένων καλλιτεχνών και τη θερμή ανταπόκριση του κοινού, πραγματοποιήθηκαν 18 συναυλίες σε όλη την Κύπρο, καταφέρνοντας να εξασφαλίσουν 17 υποτροφίες μεταπτυχιακών σπουδών για νέους και νέες που αποτελούν φωτεινά παραδείγματα της νέας γενιάς.

Όπως ανέφερε ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, κ. Μάριος Κωνσταντίνου, «η αληθινή δύναμη μιας εταιρείας μετριέται στο αποτύπωμα που αφήνει στην κοινωνία και στην αγάπη που επιστρέφει σε αυτή». Οι δύο αυτές βραβεύσεις αποτελούν όχι μόνο επιβεβαίωση του έργου της εταιρείας, αλλά και έμπνευση για συνέχεια.

Με οδηγό την εμπειρία οκτώ δεκαετιών και με σταθερή προσήλωση στις αξίες της κοινωνικής προσφοράς, η Χαραλαμπίδης Κρίστης δεσμεύεται να συνεχίσει να επενδύει σε δράσεις που ενδυναμώνουν τη νέα γενιά και δημιουργούν θετικό και διαχρονικό αντίκτυπο στην κοινωνία και τον τόπο μας.