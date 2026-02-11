Τριήμερο Καθαράς Δευτέρας με τη Louis Hotels!

Με την Καθαρά Δευτέρα να πλησιάζει, η Louis Hotels προτείνει ένα τριήμερο γεμάτο χαλάρωση και ξεκούραση σε τρεις αγαπημένους προορισμούς: Λεμεσό, Πάφο και Πόλη Χρυσοχούς. Με ειδικά διαμορφωμένα θεματικά νηστίσιμα και θαλασσινά μενού σε επιλεγμένες μονάδες και με την ποιοτική φιλοξενία που χαρακτηρίζει διαχρονικά τα ξενοδοχεία του Ομίλου, η Louis Hotels δημιουργεί την ιδανική εμπειρία για κάθε στυλ διακοπών, από adults-only και boutique retreats μέχρι οικογενειακές all-inclusive εμπειρίες.

5* Royal Apollonia – Λεμεσός

Το 5* Royal Apollonia αποτελεί την καταλληλότερη επιλογή για όσους επιθυμούν να συνδυάσουν το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας με τις εκδηλώσεις του Καρναβαλιού της Λεμεσού.

Για την Καθαρά Δευτέρα, το ξενοδοχείο παρέχει έναν πλούσιο θεματικό μπουφέ που συνδυάζει παραδοσιακές νηστίσιμες συνταγές, θαλασσινά, φρέσκες σαλάτες, όσπρια και μεσογειακές προτάσεις, ολοκληρώνοντας την εμπειρία με μεγάλη ποικιλία νηστίσιμων γλυκών.

Για κρατήσεις στο: Royal Apollonia- Book Now

Ivi Mare

5* Ivi Mare – Πάφος

Το adults-only 5* Ivi Mare ξεχωρίζει για το ήρεμο και ατμοσφαιρικό του περιβάλλον με μοναδική θέα στη θάλασσα, προσφέροντας ένα τριήμερο με premium υπηρεσίες και απόλυτη χαλάρωση.

Για κρατήσεις στο: Ivi Mare – Book Now

Louis Phaethon Beach

Louis Phaethon Beach – Πάφος

Το Louis Phaethon Beach προσφέρει μια all-inclusive εμπειρία, ιδανική για οικογένειες και ζευγάρια.

Το σαρακοστιανό μενού περιλαμβάνει συνδυασμούς όπως χορτοφαγικό μουσακά, ποικιλία θαλασσινών, παραδοσιακές σαλάτες, ορεκτικά με ταχίνι και εποχικές επιλογές, δημιουργώντας έναν γευστικό μπουφέ που αποτυπώνει την παράδοση της ημέρας.

Για κρατήσεις στο: Louis Phaethon Beach – Book Now

Polis 1907

Polis 1907 – Πόλη Χρυσοχούς

Το γοητευτικό boutique hotel Polis 1907, στο κέντρο της Πόλης Χρυσοχούς, λειτουργεί ως καταφύγιο για όσους αναζητούν ένα πιο παραδοσιακό και αυθεντικό περιβάλλον για το τριήμερο.

Για κρατήσεις στο: Polis 1907 – Book Now

Το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας αποτελεί την ιδανική ευκαιρία για μια σύντομη απόδραση. Με προορισμούς που συνδυάζουν αποκριάτικη ενέργεια, παραθαλάσσια χαλάρωση και πλούσιες γευστικές επιλογές, η Louis Hotels προσφέρει μια εμπειρία γεμάτη άνεση και αυθεντικότητα.