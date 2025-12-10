Με επένδυση άνω του 1 εκατ. ευρώ, η Lidl Κύπρου φέρνει την εμπειρία Self Check-Out σε όλα τα καταστήματά της

Η Lidl Κύπρου ολοκλήρωσε με επιτυχία την εγκατάσταση των Self Check-Out ταμείων σε όλα τα καταστήματά της, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών. Η επένδυση, που ξεπέρασε το 1.000.000 ευρώ, περιλαμβάνει περισσότερα από 100 Self Check-Out ταμεία στα 22 καταστήματά της παγκύπρια, προσφέροντας στους καταναλωτές έναν σύγχρονο, εναλλακτικό τρόπο ολοκλήρωσης των αγορών τους.

Η ενσωμάτωση των νέων Self Check-Out ταμείων προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στους πελάτες της Lidl Κύπρου, ενισχύοντας την αυτονομία τους και εκσυγχρονίζοντας τη διαδικασία αγορών. Συγκεκριμένα, η ταχύτερη εξυπηρέτηση επιτυγχάνεται χάρη στην αποσυμφόρηση των παραδοσιακών ταμείων και τη δυνατότητα άμεσης ολοκλήρωσης των αγορών, ενώ ταυτόχρονα οι πελάτες αποκτούν μεγαλύτερη ευκολία και αυτονομία, καθώς μπορούν να επιλέξουν τον τρόπο εξυπηρέτησης που επιθυμούν. Η βελτιωμένη εμπειρία αγορών επιτυγχάνεται με πιο λειτουργικές ροές και λιγότερο χρόνο αναμονής, ειδικά σε ώρες αιχμής, δημιουργώντας παράλληλα ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον καταστήματος, το οποίο ανταποκρίνεται στις σημερινές ανάγκες και προσδοκίες των καταναλωτών.

Η ολοκλήρωση του έργου αποτελεί ένα σημαντικό βήμα στην αναβάθμιση της συνολικής εμπειρίας του πελάτη και ενισχύει περαιτέρω τον προσανατολισμό της Lidl Κύπρου προς καινοτόμες λύσεις εξυπηρέτησης και ψηφιακό μετασχηματισμό. Η εταιρεία παραμένει πιστή στη δέσμευσή της για συνεχή καινοτομία και επένδυση στην αγοραστική εμπειρία των πελατών της, προσφέροντας λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες και προσδοκίες.

