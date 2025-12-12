Συναγερμός για τα θανατηφόρα: 19 από 43 λόγω απροσεξίας – Άμεσα μέτρα εξετάζουν Βαφεάδης και Φυτιρής

Οι 19 από τις 43 θανατηφόρες οδικές συγκρούσεις το 2025 στην Κύπρο οφείλονται σε έλλειψη προσοχής από τους οδηγούς στους δρόμους, κάτι που υποδεικνύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων, δήλωσε ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, Αλέξης Βαφεάδης, μετά τη σημερινή συνεδρία του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας που έγινε με τη συμμετοχή και του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης Κωνσταντίνου Φυτιρή, σημειώνοντας πως θα ληφθούν συγκεκριμένα μέτρα για περιορισμό του φαινομένου των κινητών κατά την οδήγηση.

Σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία, ο κ. Βαφεάδης είπε πως στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας δόθηκε η ευκαιρία στην Αστυνομία να κάνει μια εκτενή παρουσίαση ειδικά σε ό,τι αφορά τα θανατηφόρα δυστυχήματα στο οδικό δίκτυο για το 2025.

Όπως είπε ο Υπουργός, αυτό που απασχολεί ιδιαίτερα την Κυβέρνηση είναι το πώς θα μπορέσει να διαχειριστεί το θέμα αυτό, ούτως ώστε να μειωθούν δραστικά αυτά τα περιστατικά και να επανέλθουμε στην πορεία υλοποίησης του στόχου για μείωση μέχρι 50% ή και παραπάνω των θανατηφόρων οδικών συγκρούσεων μέχρι το 2030.

«Αυτό το οποίο σημειώνω με έμφαση είναι ότι από τα 43 θανατηφόρα δυστυχήματα, η Αστυνομία με βεβαιότητα μπορεί να υποδείξει ότι τα 19 είναι αποτέλεσμα της έλλειψης προσοχής των οδηγών στους δρόμους. Αυτό, προσωπικά το μεταφράζω δυνητικά σε χρήση κινητού τηλεφώνου. Αυτό είναι μια μάστιγα για τη χώρα μας, αντιλαμβάνεστε ότι μπορεί να χάσαμε 19 συνανθρώπους μας από τη χρήση κινητού, και αυτό δεν μπορεί γίνει αποδεκτό», είπε.

Ο κ. Βαφεάδης ανέφερε πως ζήτησαν από τις αρμόδιες επιτροπές να επανέλθουν εντός Ιανουαρίου για να συνεχιστεί αυτή η συζήτηση στο Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας για να υποβληθούν εισηγήσεις και να ληφθούν μέτρα για καταστολή αυτού του φαινομένου γιατί δεν είναι αποδεκτό. «Πρέπει να σταματήσει και πρέπει όλοι εμείς να δεχτούμε πως όταν χρησιμοποιούμε το κινητό κατά την ώρα οδήγησης θέτουμε σε κίνδυνο τον εαυτό μας, την οικογένεια μας και όλους τους άλλους που χρησιμοποιούν το οδικό δίκτυο», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς σχετικά με τους άλλους λόγους που οδηγούν σε θανατηφόρα δυστυχήματα, ο Υπουργός Μεταφορών είπε πως σίγουρα υπάρχουν και άλλοι λόγοι, σημειώνοντας πως υπήρξαν πέντε περιστατικά το 2025 με οδηγούς που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών.

«Δεν θέλω να υποτιμήσω τις συνθήκες αυτές καθώς και σε αυτές θα επικεντρωθούμε. Απλώς αυτό που λέμε είναι πως από τα 43 τα 19 αφορούν τα κινητά και είναι ένας τεράστιος αριθμός και μια τάση που πρέπει να περιοριστεί. Παράλληλα, θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε και για τον εντοπισμό και την αποτροπή οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και ναρκωτικών», είπε.

Ερωτηθείς σχετικά με την πρόταση νόμου του Βουλευτή, Χρύσανθου Σαββίδη, σχετικά με την κατανάλωση αλκοόλ από νέους οδηγούς, ο κ. Βαφεάδης είπε πως η Κυβέρνηση την στηρίζει. «Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους νέους εφαρμόζοντας μια τέτοια νομοθεσία. Οποιαδήποτε άλλα μέτρα θα περιληφθούν σε άλλες νομοθεσίες», είπε.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, Κωνσταντίνος Φυτιρής, σε δηλώσεις του πως αυτή ήταν η πρώτη του συμμετοχή σε μια πάρα πολύ εποικοδομητική συνάντηση του Συμβουλίου Οδικής Ασφάλειας, η οποία θα συνεχιστεί τον Ιανουάριο, αντί σε δύο μήνες, γιατί τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε πρέπει να είναι άμεσα. «Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, μέσω της Αστυνομίας, θα λάβει σε συνδυασμό με το Τμήμα Οδικών Μεταφορών και τις άλλες υπηρεσίες, όλα τα απαραίτητα μέτρα και σε ό,τι αφορά το ανθρώπινο δυναμικό της Αστυνομίας αλλά και την τεχνολογία, ώστε να μειώσουμε τα δυστυχήματα στο ελάχιστο. Είναι ένας από τους κύριους άξονες της πολιτικής μας γιατί η κοινωνία δεν πρέπει να θρηνεί άλλα θύματα στους δρόμους», είπε.

Κληθείς να σχολιάσει την απόφαση να μην πληρώνουν πρόστιμο οι οδηγοί που παραβιάζουν τη γραμμή σε ελεγχόμενα από κάμερες φώτα τροχαίας σε περίπτωση διέλευσης ασθενοφόρου, ο Υπουργός Δικαιοσύνης είπε πως αυτό είναι ένα μέτρο που θα πάρει η Αστυνομία, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις εισηγήσεις. «Θα γίνει αυτό που πρέπει να γίνει, με ασφάλεια όμως και για τα ασθενοφόρα και για τους πολίτες. Θα πρέπει να βρίσκουμε πάντα τη βέλτιστη υπό τις περιστάσεις λύση», σημείωσε

Πηγή: ΚΥΠΕ