Στο 81,2% το ποσοστό απασχόλησης το τρίτο τρίμηνο 2025

Στο 81,2% ανήλθε το ποσοστό απασχόλησης των ατόμων ηλικίας 20-64 ετών στην Κύπρο το τρίτο τρίμηνο του 2025 από 81,1% το δεύτερο τρίμηνο, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Παρασκευή η Eurostat.

Στην ΕΕ, το ποσοστό απασχόλησης ανήλθε στο 76,2%, σταθερό σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025.

Η υποτονικότητα στην αγορά εργασίας - όλα τα άτομα που έχουν ανεκπλήρωτη ανάγκη για απασχόληση, συμπεριλαμβανομένων των ανέργων - ανήλθε στο 11,0% του εκτεταμένου εργατικού δυναμικού ηλικίας 20-64 ετών το τρίτο τρίμηνο του 2025, επίσης σταθερό σε σύγκριση με το δεύτερο τρίμηνο του 2025. Στην Κύπρο μειώθηκε στο 7,6% από 8,1% το προηγούμενο τρίμηνο.