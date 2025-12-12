Κεντρική Τράπεζα: Παραμένει στο 1,5% το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) διατηρεί το ποσοστό του αντικυκλικού αποθέματος ασφάλειας (CCyB) στο 1,5%, με ημερομηνία εφαρμογής από τις 14 Ιανουαρίου 2026.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η ΚΤΚ, σύμφωνα με τους περί Μακροπροληπτικής Εποπτείας των Ιδρυμάτων Νόμους του 2015 έως 2022, έκρινε αναγκαίο όπως διατηρήσει, το ποσοστό του CCyB στο 1,5%, ποσοστό που υιοθετήθηκε με βάση την απόφαση της ΚΤΚ που ανακοινώθηκε στις 14 Ιανουαρίου 2025. Το εν λόγω ποσοστό θα εφαρμόζεται από τις 14 Ιανουαρίου 2026.