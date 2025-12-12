Συνάντηση Α.Θεοδοσίου με κοινότητες συμπλέγματος Διαρίζου

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Κοινοτικό Συμβούλιο Χολετριών με θέμα την υποψηφιότητα συμπλέγματος Κοινοτήτων Διαρίζου για ένταξη στο δίκτυο των Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση του Γραφείου της Επιτρόπου Περιβάλλοντος και Ευημερίας Ζώων στη συνάντηση συμμετείχαν η Επίτροπος Αντωνία Θεοδοσίου και η λειτουργός Filio Ioulianou, οι Προέδροι 21 εκ των 31 υποψήφιων Κοινοτήτων της Επαρχίας Πάφου, καθώς και ο Διευθυντή της Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάφου Αφροδίτη ΛΤΔ ΑΝΕΤ Πάφου Ευγένιος Σάββα.

Όπως αναφέρεται έγινε ενημέρωση αναφορικά με την προκήρυξη της Σύμβασης (15/2025) «Ετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για ένταξη των Κοιλάδων των Ποταμών Ξερού και Διαρίζου στα Αποθέματα Βιόσφαιρας της UNESCO», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 15η Δεκεμβρίου 2025. Επιπρόσθετα συνεχίζει η ανακοίνωση συζητήθηκε ο ρόλος και η συμβολή των Κοινοτήτων για την επιτυχή διεκπεραίωση του έργου, με παροχή υλικού, πληροφοριών και συνεργασία με τον Ανάδοχο. Εκφράστηκε ακόμη η πρόθεση διοργάνωσης επίσκεψης Κοινοταρχών στα Αστερούσια της Κρήτης, για επιτόπια ενημέρωση ως προς τη λειτουργία ενός Αποθέματος Βιόσφαιρας.

Η Επίτροπος και ο Πρόεδρος του Συμπλέγματος Ζ Χάρις Πάζαρος Σύμπλεγμα Κοιλάδων Διαρίζου Ξεροπόταμου μετέφεραν εμπειρίες από τη συμμετοχή τους στο Υβριδικό Πανεπιστήμιο Αστερουσιών τον Οκτώβριο 2025. Λήφθηκε απόφαση για μηνιαίες επισκέψεις του Γραφείου της Επιτρόπου στην περιοχή, με σκοπό τον συντονισμό και την υποστήριξη των Κοινοτήτων. Η ΑΝΕΤ Πάφου επανέλαβε τη στήριξή της στο εγχείρημα, σε οργανωτικό, συντονιστικό, και γραμματειακό επίπεδο, καταλήγει η ανακοίνωση.