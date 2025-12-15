Πιστοποίηση του Ομίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ για 5η φορά με την τιμητική διάκριση Great Place to Work

Ο Όμιλος ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ πιστοποιήθηκε με την τιμητική διάκριση Great Place to Work®, για πέμπτη συνεχόμενη χρονιά. Η διάκριση αυτή, που αποτελεί αποτέλεσμα ανεξάρτητης εμπεριστατωμένης ερευνητικής αξιολόγησης του ανθρώπινου δυναμικού του, επιβεβαιώνει την αφοσίωση του Ομίλου στην επίτευξη υψηλών προτύπων στο εργασιακό του περιβάλλον.

Η επαναπιστοποίηση του Ομίλου ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, για τα έτη 2025-2026, έγινε με μεγαλύτερη βαθμολογία, απόδειξη της προσπάθειας διαρκούς βελτίωσης. Ο οργανισμός ξεχωρίζει για την καλλιέργεια μιας ισχυρής εταιρικής κουλτούρας που παρέχει ίσες ευκαιρίες για όλους τους εργαζόμενους και προωθεί δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης. Πάντα σε ένα πλαίσιο όπου η εξέλιξη των ατομικών ικανοτήτων συνδέεται με τους συλλογικούς στόχους και την κοινή προσπάθεια.

Το Great Place to Work® είναι ένας διεθνής οργανισμός έρευνας και αξιολόγησης του εταιρικού εργασιακού περιβάλλοντος. Προσφέρει πιστοποίηση και διεθνή αναγνώριση στις επιχειρήσεις εκείνες που διακρίνονται για την εργασιακή τους κουλτούρα, έχοντας δημιουργήσει για τους εργαζομένους τους ένα πρότυπο περιβάλλον εργασίας.

Το ειδικό ερωτηματολόγιο έρευνας και αξιολόγησης Trust Index, που χρησιμοποίησε ο οργανισμός Great Place to Work®, επικεντρώθηκε στη διερεύνηση πέντε σημαντικών παραμέτρων που συνθέτουν τη συνολική εμπειρία που βιώνει κάθε εργαζόμενος στον εργασιακό χώρο:

Αξιοπιστία της διοίκησης

Σεβασμός προς τους εργαζόμενους

Αίσθημα δικαιοσύνης στο περιβάλλον εργασίας

Υπερηφάνεια που νιώθουν οι εργαζόμενοι, και

Συναδελφικότητα που αναπτύσσεται στον εργασιακό χώρο

Με βάση τη στρατηγική βιωσιμότητας του Ομίλου, η διάκριση Great Place to Work® επιβεβαιώνει πως η επιχειρηματική επιτυχία συνδέεται άρρηκτα με την σταθερή επένδυση στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού.

Σύμφωνα με τη Μέλανι Μιχαηλίδου, Chief People Officer , «η επαναπιστοποίηση του Ομίλου μας βεβαιώνει ότι η εργασιακή του προσέγγιση βασίζεται σε αξίες όπως η εμπιστοσύνη, ο σεβασμός, η αξιοπιστία, η υπερηφάνεια και η ομαδικότητα. Αξίες που αδιαμφισβήτητα τον καθιστούν επιτυχημένο εργοδότη και πρωτοπόρο στη διαμόρφωση ενός εξαιρετικού περιβάλλοντος που ενδυναμώνει τους εργαζόμενους».

Όπως τόνισε, «η προσπάθειά μας, με ανθρωποκεντρική προσήλωση, στοχεύει στην οικοδόμηση και εμπέδωση μιας πολύ ισχυρής εταιρικής κουλτούρας, που τοποθετεί τους εργαζόμενους στην καρδιά του οργανισμού μας. Εμπνεόμαστε από τη δύναμη της συνεργασίας τους και τη θέληση να εξελιχθούν σε ένα ανοικτό περιβάλλον προόδου και ανάπτυξης, νιώθοντας εμπιστοσύνη, καθώς και περηφάνια που αποτελούν μέρος του».