Εργαστήριο Ζωγραφικής και προφορικής αφήγησης/Λαογραφίας για οικογένειες στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Μέσα στο εορταστικό πνεύμα των ημερών το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου σε συνεργασία με την ομάδα Συμπαραγωγών η οποία απαρτίζεται από την Αστυνομία Κύπρου-Υπηρεσία Καταπολέμησης Ναρκωτικών, το Γραφείον Προσκυνηματικών Περιηγήσεων της Εκκλησία της Κύπρου, το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα HELP2LIVE και το Γραφείον ΜΕΘΕΞΙΣ διακονία πολιτισμού, διοργανώνουν και προσφέρουν δωρεάν το εκπαιδευτικό εργαστήριο Ζωγραφικής και προφορικής αφήγησης / Λαογραφίας για οικογένειες το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου η ώρα 11:00.

Το εργαστήριο έχει στόχο μέσα από ζωντανές δραστηριότητες να φέρει τα παιδιά σε επαφή με τις διαχρονικές αξίες της κυπριακής παράδοσης των Χριστουγέννων, Πρωτοχρονιάς, Θεοφάνεια, Κάλαντα, ζυμώματα, παραδοσιακής γεύσης Χριστουγέννων, όπως π.χ δημιουργία Puzzle με την εικόνα της Γέννησης του Έλληνα ζωγράφου Ράλλη Κοψίδη , ζωγραφική ( από σημαντικά έργα Ελλήνων ζωγράφων π.χ Φώτη Κόντογλου, Γραμματόπουλου ) και προφορική αφήγηση, κ.ά.

Τα Εργαστήρια διεξάγει ομάδα εμψυχωτών ( ηθοποιός, εκπαιδευτικός/μουσικός, Ιστορικός Τέχνης/Παραγωγός των Εργαστηρίων, με τη χρήση του Εκπαιδευτικού Τετραδίου και Προγράμματος ( το οποίο περιλαμβάνει βιωματικές δράσεις όπως: ζωγραφική, προφορική αφήγηση, παιγνίδι Puzzle με συναρμολόγηση της Εικόνας της Γέννησης/χαρακτικό του Ράλλη Κοψίδη, θεατρική δραματοποίηση της Ιστορίας της Βασιλόπιτας, εκμάθηση Φωτοκάλαντου και γευσιγνωσία του παραδοσιακού Χριστουγεννιάτικου Κουλουριού «Βασίλης».

Κράτηση Απαραίτητη στο 22128175/ Δωρεάν Συμμετοχή

Ημερομηνία: Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025

Ώρα: 11:00-13:00

Χώρος: Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία- Κεντρική είσοδος- οδός Λυκούργου-Εκπαιδευτική Αιθουσα

Τα εργαστήρια/δράσεις πραγματοποιούνται, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας για την υγεία και ασφάλεια των επισκεπτών και του προσωπικού και είναι προσβάσιμες σε εμποδιζόμενες ομάδες.

Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου

Φανερωμένης 86-90, 1011 Λευκωσία

Για πληροφορίες: 22 128175

www.boccf.org