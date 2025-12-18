Τα Public σας προσκαλούν σε ένα μοναδικό Xmas Live Party με τον Κωστή Μαραβέγια!

Κάθε Δεκέμβριος φέρνει μαζί του μια ξεχωριστή αλλαγή στη διάθεση. Τα φώτα ανάβουν, η καθημερινότητα γεμίζει προσμονή και η χαρά μοιράζεται απλόχερα. Φέτος, τα Public καλωσορίζουν τη μαγεία των Χριστουγέννων με έναν τρόπο που συνδυάζει μουσική και γιορτινή ατμόσφαιρα, προσκαλώντας το κοινό σε ένα μοναδικό Xmas Live Party με τον μοναδικό καλλιτέχνη, Κωστή Μαραβέγια.

Το Σάββατο 20 Δεκεμβρίου, στις 17:00, το κατάστημα Public στο Nicosia Mall γεμίζει ρυθμό και χριστουγεννιάτικη διάθεση, καθώς ο αγαπημένος τραγουδιστής ανεβαίνει στη σκηνή για να μας ταξιδέψει μουσικά και να μας βάλει για τα καλά στο πνεύμα των γιορτών. Μελωδίες, χαμόγελα και θετική ενέργεια ενώνονται σε μια ανοιχτή γιορτή για όλους, γιατί τα Χριστούγεννα ξεκινούν εδώ, στα Public!

Η συναυλία είναι ελεύθερη για το κοινό, αποτελώντας μια γιορτινή συνάντηση για μικρούς και μεγάλους, φίλους της μουσικής και όσους θέλουν να ζήσουν από κοντά τη χαρά των ημερών μέσα, από μια ξεχωριστή εμπειρία.

Για τα Public, άλλωστε, το τέλος κάθε χρονιάς είναι πάντα μια υπενθύμιση ότι πίσω από κάθε δώρο κρύβεται μια ιστορία. Εδώ και 20 χρόνια, τα Public αποτελούν τον Νο1 προορισμό τεχνολογίας, ψυχαγωγίας και οικιακών συσκευών, γεμίζοντας τα φυσικά καταστήματά, καθώς και το public.cy με αμέτρητες επιλογές, που χαρίζουν χαμόγελα στα αγαπημένα μας πρόσωπα.

Από gadgets για κάθε ανάγκη, όπως smartphones, laptops και wearables, μέχρι βιβλία, παιχνίδια και επιτραπέζια, αλλά και οικιακές συσκευές, τηλεοράσεις και προϊόντα προσωπικής φροντίδας, η χριστουγεννιάτικη εμπειρία αγορών γίνεται πιο εύκολη και ευέλικτη από ποτέ.

Στα Public, κάθε συνάντηση μετατρέπεται σε εμπειρία και κάθε δράση γίνεται αφορμή να μοιραστούμε τη χαρά των γιορτών.

Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί, με μια φανταστική συναυλία που θα μείνει αξέχαστη!