Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

Λεμεσός: Μέτρα για προστασία του 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία λαμβάνει η Αστυνομία μετά τον εμπρησμό της κάβας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Οι έρευνες της Αστυνομίας συνεχίζονται, ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός για τα κίνητρα που κρύβονται πίσω από τις συγκεκριμένες κακόβουλες ενέργειες κατά συμφερόντων του Ρώσου επιχειρηματία.

Μέτρα για προστασία του 40χρονου επιχειρηματία, καθώς και της περιουσίας, που τα ξημερώματα έγινε ξανά στόχος εμπρηστών, λαμβάνει η ΑΔΕ Λεμεσού.

Σε δήλωση του, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ ανέφερε πως «η Αστυνομία προέβηκε σε αξιολόγηση του κινδύνου και λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την προστασία του ιδίου και της περιουσίας του, με συχνές περιπολίες της οικίας και των επιχειρήσεων του».

Όσον αφορά τη φωτιά που τέθηκε κακόβουλα, τα ξημερώματα, στην είσοδο κάβας που διατηρεί ο επιχειρηματίας, είπε πως «διενεργούνται εξετάσεις και έρευνες προς εξασφάλιση μαρτυρίας που ευελπιστούμε ότι θα οδηγήσει στον εντοπισμό του δράστη».

Ο κ. Μιχαήλ υπέδειξε πως είναι η δεύτερη φορά που περιουσία του 40χρονου βρίσκεται στο στόχαστρο εμπρηστών, καθώς τέσσερα πανάκριβα αυτοκίνητα του επιχειρηματία καταστράφηκαν από φωτιά που έθεσε άγνωστο πρόσωπο, στις 26 Νοεμβρίου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού διερευνά τα κίνητρα των εγκληματικών ενεργειών σε βάρος του επιχειρηματία, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός ότι αποτέλεσε στενό συνεργάτη του Σταύρου Δημοσθένους, που δολοφονήθηκε στις 17 Οκτωβρίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣΛΕΜΕΣΟΣΕΜΠΡΗΣΜΟΣΕΠΙΘΕΣΗ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα