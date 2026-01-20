Η ζωή με... ζώα: Πώς να κάνεις το σπίτι σου pet friendly χωρίς να χάσει το στιλ του

Όταν έχεις κατοικίδια, το σπίτι γεμίζει ζωή, αλλά και μερικές τρίχες παραπάνω. Ανάμεσα σε ουρές που κουνιούνται ασταμάτητα και νιαουριστά παρακάλια για λιχουδιές, εσύ θες να κρατήσεις τον χώρο σου όμορφο, καθαρό και κατάλληλο για όλους τους ενοίκους του σπιτιού. Η ΙΚΕΑ καταλαβαίνει αυτή σου την ανάγκη απόλυτα, γι’ αυτό και έχει τις λύσεις που σέβονται και το στιλ σου, αλλά και τους τετράποδους συγκατοίκους σου.

Έπιπλα που αντέχουν και παραμένουν όμορφα

Οι πλείστοι το έχουμε πει: δεν θα ανεβαίνει ο σκύλος ή ο γάτος στον καναπέ ποτέ! Και οι περισσότεροι από εμάς στα πρώτα “puppy eyes” λυγίσαμε. Δεν χρειάζεται να έχουμε αυτό το άγχος, όμως. Στην ΙΚΕΑ υπάρχουν επιλογές για καναπέδες και πολυθρόνες με καλύμματα που πλένονται και που αντέχουν λεκέδες και συχνό καθάρισμα, που θα σου γλιτώσουν και χρόνο και στρες. Πολλά μοντέλα στις συλλογές της ΙΚΕΑ διαθέτουν αποσπώμενα καλύμματα, ώστε εάν φθαρούν ή αν απλά θέλεις να τα ανανεώσεις να μπορείς να το κάνεις χωρίς να χρειάζεται να αλλάξεις ολόκληρο έπιπλο.

Αν το κατοικίδιό σου βρίσκεται σε... διαμάχη με τα έπιπλα, προτίμησε ξύλινα έπιπλα σε πιο σκούρο χρώμα ή μεταλλικά έπιπλα που δεν γρατζουνίζονται, για να μην πηγαίνει το μάτι σου κατευθείαν στις φθορές.

Είδη για κατοικίδια που έχουν δικό τους στιλ

Πέραν των δικών σου επίπλων και αντικειμένων, έχει και το κατοικίδιό σου τα δικά του. Τα πράγματα του σκύλου και του γάτου, όπως τα μπολάκια τους, τα παιχνίδια και οι μαξιλάρες τους, δεν χρειάζεται καθόλου να φαίνονται άχαρα. Στην ΙΚΕΑ θα βρεις μια σειρά από είδη για κατοικίδια σε καλαίσθητες, παστέλ αποχρώσεις, που ταιριάζουν γάντι σε όποιο χώρο και αν τα βάλεις και προσθέτουν κι αυτά μια δόση φιλοξενίας και ζεστασιάς.

Μπορείς, επίσης, να διαλέξεις όμορφα καλάθια για τα παιχνίδια του αγαπημένου σου φίλου, αλλά και το δικό τους χαλί και φυσικά, όπως κάθε συγκάτοικος σκύλου και γάτου γνωρίζει πολύ καλά, το δικό τους ριχτάρι!

Φτιάξε στο κατοικίδιο τον δικό του χώρο

Τα κατοικίδιά μας έρχονται στη ζωή μας για να την εμπλουτίσουν, να της δώσουν μια νέα διάσταση και να μας κάνουν κάθε μέρα καλύτερη. Τους αξίζει, λοιπόν, μια όμορφη, cosy γωνιά, που να είναι δική τους στο σπίτι. Αναλόγως του τι κατοικίδιο έχεις, δημιούργησε το δικό του pet nook, με ένα χαλί, ένα μεγάλο μαξιλάρι και μια κουβέρτα ή ριχτάρι. Φρόντισε όλα να μπορούν να μπουν στο πλυντήριο, αφού είναι σημαντικό ο χώρος των ζώων μας να παραμένει καθαρός και για τη δική τους και για τη δική μας υγεία. Ο χώρος αυτός μπορεί να είναι κοντά σε παράθυρο ή μπαλκονόπορτα για να μπορούν να ρεμβάζουν και να χαλαρώνουν.

Τα απαραίτητα για καθαριότητα και ψυχική ηρεμία

Δεν χρειάζεται κανένας πανικός κάθε φορά που το κατοικίδιό σου θα κάνει, αναπόφευκτα, κάποια ζημιά και ούτε όταν περιμένεις κόσμο στο σπίτι και συνειδητοποιείς ότι όπου κι αν καθίσουν θα γεμίσουν τρίχες από τον Μπούμπι ή την Φρίντα! Βάλε σε ένα καλάθι τα βασικά καθαριστικά, καθώς και ρόλερ και βούρτσα που καθαρίζει τρίχες και χνούδι και τοποθέτησέ το είτε κάτω από τη βρύση ή οπουδήποτε αλλού έχεις εύκολη πρόσβαση. Έτσι, έχεις όλα τα pet essentials μαζεμένα και πάντα έτοιμα για δράση. Καλό είναι, επίσης, να έχεις ρόλερ και στην έξοδο του σπιτιού, για να μπορείς πριν βγαίνεις απ’ το σπίτι να κάνεις ένα γρήγορο φρεσκάρισμα στα ρούχα σου.

Pet friendly και στιλάτο; Φυσικά και γίνεται.

Με λίγη οργάνωση, μερικά έξυπνα υλικά και τις σωστές λύσεις από την ΙΚΕΑ, μπορείς να ζεις αρμονικά με το κατοικίδιό σου χωρίς να θυσιάζεις το στιλ ή την άνεσή σου, αλλά και ταυτόχρονα κάνοντας το κατοικίδιό σου να νιώθει ότι κι αυτό ανήκει εκεί, μαζί σου.

Στο τέλος της ημέρας, η ζωή με ζώα είναι πιο χαριτωμένη και με τα σωστά προϊόντα, τα οποία μπορείς να βρεις στα καταστήματα και στη σελίδα της ΙΚΕΑ, όλα γίνονται πιο εύκολα!