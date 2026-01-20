ΠΑΣΥΔΥ: Συζητήσεις για επαναφορά δωρεάν ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης

Ξεκίνησε χθες η συζήτηση ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών και Προϋπολογισμού των Τροποποιημένων Κανονισμών που έχουν υποβληθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για επαναφορά του δικαιώματος ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης από τα δημόσια νοσηλευτήρια για υπηρεσίες που δεν καλύπτονται από το ΓεΣΥ για τους εν ενεργεία και συνταξιούχους δημοσίους υπαλλήλους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΑΣΥΔΥ, «το εν λόγω δικαίωμα είχε καταργηθεί μονομερώς από τη Βουλή των Αντιπροσώπων’. Για το όλο θέμα ακολούθησαν έντονες και συντονισμένες προσπάθειες από την ΠΑΣΥΔΥ για επαναφορά του.

«Ως αποτέλεσμα συνάντησης της ηγεσίας της Οργάνωσής με τον Υπουργό Οικονομικών, το Υπουργείο ετοίμασε και προώθησε προς έγκριση τροποποίηση των σχετικών κανονισμών που αποκαθιστούν την αδικία που έχει επισυμβεί για τους δημοσίους υπαλλήλους», σημειώνεται.

Κατά τη χθεσινή συζήτηση, ο Πέτρος Σαββίδης, Ανώτερος Μόνιμος Γραμματέας της συντεχνίας τόνισε τις ανισότητες και τα προβλήματα που έχουν προκληθεί από την απόφαση αυτή, αφήνοντας χρόνιους ασθενείς δημοσίους υπαλλήλους και συνταξιούχους, όπως επίσης και χαμηλόμισθους και χαμηλοσυνταξιούχους του δημοσίου χωρίς ιατρική περίθαλψη.

Επεσήμανε ότι όλες οι πιο πάνω κατηγορίες, εάν δεν είχαν την ιδιότητα του εν ενεργεία ή συνταξιούχου δημοσίου υπαλλήλου, θα ήταν δικαιούχοι σε δωρεάν συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Υπογράμμισε περαιτέρω ότι μέσω της απόφασης της Βουλής έχουν δημιουργηθεί εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. «Οι μεν εργαζόμενοι του ευρύτερου δημόσιου τομέα και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι του κρατικού τομέα (εκπαιδευτικοί, στρατιωτικοί, αστυνομικοί, πυροσβέστες) διατηρούν το δικαίωμα σε δωρεάν ιατροφαρμακευτικής, ενώ έχει αποστερηθεί από μία και μόνο μερίδα εργαζομένων, αυτών της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», ανέφερε.

Πρόσθετα ανέφερε, ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι πριν την εισαγωγή του ΓεΣΥ είχαν δικαίωμα σε πλήρη δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη από τα δημόσια νοσηλευτήρια, ενώ για σκοπούς ισονομίας και κοινωνικής αλληλεγγύης εντάχθηκαν στο σύστημα καταβάλλοντας ισόποση εισφορά με τους άλλους πολίτες.

Τα μέλη της Επιτροπής συμφώνησαν ότι θα πρέπει να αποκατασταθεί το δικαίωμα της δωρεάν συμπληρωματικής ιατροφαρμακευτικής για τους εργαζόμενους και συνταξιούχους δημόσιους υπάλληλους προς διόρθωση της στρέβλωσης που έχει δημιουργηθεί. Η συζήτηση του θέματος στο πλαίσιο της Επιτροπής θα συνεχιστεί με την κατ’ άρθρον συζήτηση των σχετικών κανονισμών, ώστε να προωθηθούν το συντομότερο ενώπιον της Ολομέλειας του Σώματος για ψήφιση.