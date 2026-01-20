Στις 4–5 Σεπτεμβρίου 2026 το 24ο Pafos Aphrodite Festiva με έμφαση στη συμμετοχή Κυπρίων καλλιτεχνών

Στις 4 και 5 Σεπτεμβρίου 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου το 24ο Pafos Aphrodite Festival, συνεχίζοντας τη μακρόχρονη και επιτυχημένη παράδοση του διεθνούς φεστιβάλ όπερας που έχει καθιερώσει την Πάφο στον παγκόσμιο πολιτιστικό χάρτη.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η διοργάνωση δρομολογήθηκε με τη δημοσιοποίηση της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, η οποία αναρτήθηκε χθες Δευτέρα στο Διαδίκτυο από την εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus, που ανήκει στον Δήμο Πάφου.

Όπως και στις δύο προηγούμενες διοργανώσεις (2024 και 2025), το φετινό Φεστιβάλ θα περιλαμβάνει, προστίθεται, δύο παραστάσεις έργου όπερας, προσφέροντας στο κοινό υψηλού επιπέδου καλλιτεχνικές εμπειρίες σε ένα εμβληματικό ιστορικό σκηνικό.

Στο πλαίσιο της διαρκούς ανανέωσης και αναβάθμισης του θεσμού, η εταιρεία εισάγει φέτος τρία νέα καινοτόμα στοιχεία. Πρώτον, καθίσταται υποχρεωτική η συμμετοχή τουλάχιστον ενός σολίστα κυπριακής καταγωγής στους δευτερεύοντες ρόλους της όπερας. Δεύτερον, ενθαρρύνεται η ένταξη στη χορωδία, στην ομάδα χορού και στους κομπάρσους προσώπων που διαμένουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, διαφόρων ηλικιών, ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής. Τρίτον, ο ανάδοχος που θα επιλεγεί για την παραγωγή και υλοποίηση του Φεστιβάλ υποχρεούται να διοργανώσει στην Κύπρο, πριν από την έναρξη των παραστάσεων, master class (σεμινάριο εξειδίκευσης) με φυσική παρουσία του μαέστρου της ορχήστρας, ενός σολίστα και μίας σολίστ με πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς και ενός χορευτή ή χορεύτριας.

Παράλληλα, προβλέπεται, συνεχίζει η ανακοίνωση, παρουσίαση από τον διευθυντή της ορχήστρας και τον σκηνοθέτη στο Μουσικό Σχολείο Πάφου, ενισχύοντας τον εκπαιδευτικό και κοινωνικό χαρακτήρα του Φεστιβάλ. Η εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς το φιλόμουσο κοινό και όλους τους υποστηρικτές του θεσμού για τη διαχρονική τους στήριξη και διαβεβαιώνει ότι και η φετινή διοργάνωση θα ανταποκριθεί στη διεθνή φήμη του Φεστιβάλ, επιβεβαιώνοντας τη θέση του ως ενός από τα κορυφαία φεστιβάλ όπερας στην Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή.

Επισημαίνεται τέλος πως η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος είναι διαθέσιμη στην ελληνική και αγγλική γλώσσα στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου (www.pafos.org.cy) στην ενότητα «Νέα και Ανακοινώσεις». Για πρόσθετες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 26932014 και 99753089.