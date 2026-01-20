Ενώπιον του Ευρωκοινοβουλίου ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης - Παρουσίασε τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας (βίντεο)

Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης παρουσιάζοντας την Τρίτη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

"Το μέλλον της Ευρώπης, το μέλλον μας, θα κριθεί τελικά από την ικανότητά μας να δρούμε συλλογικά. Η ενότητα είναι η μεγαλύτερή μας δύναμη. Και μόνο αν δράσουμε μαζί, διαθεσμικά και διακρατικά, μπορούμε να μετατρέψουμε την ενότητα σε πράξη" είπε.

Σημειώνοντας ότι η Προεδρία ξεκινά σε μια περίοδο καμπής για την Ένωση, είπε ότι οι καιροί απαιτούν δράση, αποφασιστική, αξιόπιστη και ενωμένη, απαιτούν μια Ένωση πιο Αυτόνομη. Και Ανοικτή στον Κόσμο.

Το πρόγραμμα της Προεδρίας, είπε, δομείται γύρω από πέντε αλληλένδετους πυλώνες.

Ο πρώτος πυλώνας είναι η Αυτονομία μέσω της Ασφάλειας, της Άμυνας και της Ετοιμότητας.

"Ο επιθετικός πόλεμος της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας, σε ευρωπαϊκό έδαφος, κατέδειξε την επείγουσα ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής αρχιτεκτονικής ασφάλειας και της αμυντικής μας ετοιμότητας. Για αναβάθμιση. Βελτίωση. Από τη δική μας γωνιά της Ένωσης, ως το τελευταίο κράτος μέλος που τελεί υπό κατοχή, το διακύβευμα είναι απολύτως σαφές. Η Κύπρος γνωρίζει από πρώτο χέρι τι σημαίνει έλλειψη ασφάλειας" υπογράμμισε.

Είπε ότι η Ουκρανία αγωνίζεται για μια θεμελιώδη αρχή: Ότι η χρήση βίας δεν μπορεί να επαναχαράσσει σύνορα στην Ευρώπη, και αν αυτή η αρχή καταρρεύσει, τότε τα πάντα καθίστανται διαπραγματεύσιμα, είτε στην Ουκρανία, είτε στη Γροιλανδία, είτε οπουδήποτε αλλού.

"Γι’ αυτό οφείλουμε να οικοδομήσουμε μια ισχυρότερη ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας, και πρέπει να το πράξουμε τώρα, συμπεριλαμβανομένης και της ενίσχυσης της ασφάλειας στην Αρκτική. Θέλω να είμαι απολύτως σαφής. Στηρίζουμε πλήρως και στεκόμαστε με αλληλεγγύη στο πλευρό της Δανίας και τον λαό της Γροιλανδίας" τόνισε.

Αναφερόμενος στον δεύτερο πυλώνα των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας, είπε ότι αυτός είναι η Αυτονομία μέσω της Ανταγωνιστικότητας. Η Ευρώπη αντιμετωπίζει έντονο γεωοικονομικό ανταγωνισμό, πιεσμένες εφοδιαστικές αλυσίδες και ραγδαία τεχνολογική αλλαγή και η απάντησή μας πρέπει να είναι ρεαλιστική, στοχευμένη και βαθιά θεμελιωμένη στην πραγματική οικονομία, σημείωσε ο Πρόεδρος.

Ο τρίτος πυλώνας, είπε, είναι Μια Αυτόνομη Ένωση, Ανοικτή στον Κόσμο και η διεύρυνση βρίσκεται στον πυρήνα αυτού του πυλώνα.

"Από την Ουκρανία και τη Μολδαβία μέχρι τα Δυτικά Βαλκάνια και την Τουρκία, η διεύρυνση παραμένει το ισχυρότερο και πιο μετασχηματιστικό γεωπολιτικό εργαλείο της Ένωσης. Είναι πολύ μεγαλύτερο από την ολοκλήρωση ενός χάρτη. Αφορά την ολοκλήρωση ενός οράματος. Ενός οράματος για μια επανενωμένη Ευρώπη, βαθιά θεμελιωμένη στην ειρήνη, τη δημοκρατία, την ασφάλεια και τη σταθερότητα".

Είπε ότι όταν την 1η Μαΐου 2004, η Κύπρος εντάχθηκε στην ΕΕ υπήρχε μια διάχυτη αίσθηση ελπίδας, ότι οι δυνατότητες που άνοιγε η συμμετοχή στην ΕΕ ήταν απεριόριστες.

"Αυτή η υπόσχεση επιβεβαιώθηκε: Η ένταξη στην ΕΕ μεταμόρφωσε τη χώρα, έφερε ευημερία, ασφάλεια και ευκαιρίες. Και οι Κύπριοι κρατούν ζωντανή την ανεκπλήρωτη υπόσχεση της επανένωσης. Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να είναι πλήρης όσο ένα κράτος μέλος παραμένει διαιρεμένο και υπό παράνομη κατοχή, όσο Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι δεν απολαμβάνουν τα ίδια θεμελιώδη δικαιώματα με όλους τους άλλους Ευρωπαίους. Και γνωρίζουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση διαθέτει όλα τα εργαλεία για τη λύση του Κυπριακού" τόνισε.

Είπε επίσης ότι οι σχέσεις μας με τη Νότια Γειτονία και τον Κόλπο, τη δική μας άμεση γειτονιά, είναι εξίσου στρατηγικής σημασίας. "Το νέο Σύμφωνο για τη Μεσόγειο παρέχει ένα κρίσιμο πλαίσιο συνεργασίας, το οποίο οφείλουμε να ενισχύσουμε με συμπληρωματικές πρωτοβουλίες όπως ο Διάδρομος Ινδίας Μέσης Ανατολής Ευρώπης (IMEC)" ανέφερε.

Ο τέταρτος πυλώνας των προτεραιοτήτων μας είναι μια Ένωση Αξιών, για όλους. "Η προσιτή στέγαση έχει αναδειχθεί σε μία από τις σοβαρότερες κοινωνικές προκλήσεις. Και αυτό σημαίνει ότι η Ένωση οφείλει να δράσει. Η Κύπρος θα δώσει προτεραιότητα στην προώθηση του Ευρωπαϊκού Σχεδίου για την Προσιτή Στέγαση, με πλήρη σεβασμό στην αρχή της επικουρικότητας και στις εθνικές αρμοδιότητες" συνέχισε ο Πρόεδρος.

Αναφέρθηκε και στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο λέγοντας ότι είναι το σημείο όπου οι προτεραιότητες συναντούν την πραγματικότητα.

"Και πρέπει να καταστεί το μέσο μέσω του οποίου η Ένωση θα φέρει αποτελέσματα στην άμυνα και την ασφάλεια, στην ανταγωνιστικότητα, στη βιωσιμότητα, στην ανθεκτικότητα και στη συνοχή".

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη υποδέχθηκε επίσημα το πρωί της Τρίτης στο κτήριο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο η Πρόεδρός του Ρομπέρτα Μέτσολα.

Τον Πρόεδρο υποδέχθηκε η κ. Μέτσολα από την κεντρική είσοδο του εμβληματικού κτηρίου από όπου μπαίνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Ακολούθως στάθηκαν δίπλα από τις σημαίες της Κυπριακής Δημοκρατίας και της ΕΕ και έγινε ανάκρουση του εθνικού ύμνου και της «Ωδής στη Χαρά».

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης και η κ. Μέτσολα πραγματοποίησαν διμερή συνάντηση ενώ ακολούθησαν διευρυμένες συνομιλίες.

