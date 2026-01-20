«Πόσο κοστίζει;»: Μεγάλος καβγάς του Ελον Μασκ με τον τον CEO της Ryanair - Τώρα θέλει να την... αγοράσει

Ο Ελον Μασκ... εκνευρίστηκε από κάποιες δηλώσεις του CEO της Ryanair και πλέον μοιάζει αποφασισμένος να αγοράσει την αεροπορική εταιρεία με βασικό του στόχο να βάλει επικεφαλής κάποιον που το όνομά του είναι «Ryan». H κόντρα ανάμεσα στον πλουσιότερο άνθρωπο του κόσμου και τον διευθύνων σύμβουλο της αεροπορικής εταιρείας Μάικλ Ο' Λίρι ξεκίνησε από την άρνηση του δεύτερου αρνήθηκε να εγκαταστήσει Wi-Fi της Starlink στα αεροπλάνα.

Ο δισεκατομμυριούχος έχει κάνει σειρά αναρτήσεων στο Χ με... δημοσκόπηση: «Μήπως να αγοράσω τη Ryanair και να βάλω κάποιον που το όνομά του είναι Ryan να τη διευθύνει;». Τα ειρωνικά σχόλια συνεχίστηκαν, ενώ πολλοί χρήστες των κοινωνικών δικτύων πρότειναν στον Μασκ να εξαγοράσει την εταιρεία και να βάλει WiFi στις πτήσεις.

«Πόσο κοστίζει να σε αγοράσω;» ρώτησε ο Μασκ κάτω από μια ανάρτηση της Ryanair στο X. «Θέλω πραγματικά να βάλω έναν Ryan επικεφαλής της Ryanair. Είναι το πεπρωμένο σου», συνέχισε.

Πώς ξεκίνησε η κόντρα Μασκ και Ryanair

Η αεροπορική εταιρεία μπήκε στο στόχαστρο του Μασκ την περασμένη εβδομάδα, αφού ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο' Λίρι χαρακτήρισε τον δισεκατομμυριούχο «ηλίθιο» κατά τη διάρκεια ενός podcast.

Επίσης, αποκάλεσε την υπηρεσία Starlink που προσφέρει η SpaceX «απρόσιτη», σημειώνοντας ότι κοστίζει μεταξύ 200 και 250 εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως η εγκατάσταση μιας κεραίας για την πρόσβαση στους δορυφόρους στην οροφή ενός αεροσκάφους.

Ο Μασκ, με τη σειρά του, αποκάλεσε «εντελώς ηλίθιο» τον Ο’ Λίρι, ζήτησε την απόλυσή του και άφησε υπονοούμενα πως σχεδιάζει να εξαγοράσει την εταιρεία.

Το Grok, το AI του Χ, απαντά πως τα σχόλια του Μασκ γίνονται για πλάκα, αλλά το «παιχνίδι» του δισεκατομμυριούχου έχει μεγάλη απήχηση, ενώ πολλοί βάζουν και στοιχήματα στο Polymarket, δίνοντας 9% πιθανότητα ο Μασκ όντως να αγοράσει τη Ryanair.

Η Ryanair Holdings plc είναι εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία, με περίπου το 70% των μετοχών να ανήκουν σε θεσμικούς επενδυτές. Το υπόλοιπο ποσοστό κατανέμεται μεταξύ μεμονωμένων επενδυτών και εσωτερικών μετόχων.

Σύμφωνα με αναφορές, ο διευθύνων σύμβουλος Μάικλ Ο' Λίρι κατείχε σημαντικό μερίδιο έως και 4% το 2025, αλλά πούλησε μετοχές αξίας 21 εκατομμυρίων ευρώ τον Ιούνιο του περασμένου έτους.

