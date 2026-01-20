Η Anytime Χορηγός Ασφαλείας του Μαραθωνίου Λευκωσίας – Η Anytime Running Team πέτυχε τον πρώτο της στόχο

Η Anytime by Interamerican στήριξε και φέτος τον ανανεωμένο Μαραθώνιο Λευκωσίας και ενίσχυσε τη διοργάνωση ως Χορηγός Ασφαλείας, συμβάλλοντας στην ασφαλή διεξαγωγή του για συμμετέχοντες και επισκέπτες.

Στο περίπτερο της Anytime, στο κάτω διάζωμα της Πλατείας Ελευθερίας, το κοινό είχε την ευκαιρία να γνωρίσει από κοντά την εταιρεία, να συμμετάσχει σε δραστηριότητες και να ενημερωθεί για την ασφάλεια στον δρόμο και στο σπίτι.

Εκεί βρέθηκε και η προπονήτρια της Anytime Running Team, Χρύσα Γκουντενούδη, η οποία ενημέρωσε τους επισκέπτες για την ομάδα και το πρόγραμμα προπονήσεων, ενώ έδωσε χρήσιμες συμβουλές στα μέλη πριν από την εκκίνηση του εταιρικού αγώνα 5χλμ.

Δίπλα στην Anytime βρέθηκε και ο Ανδρέας Αραβής, αθλητής επιτραπέζιας αντισφαίρισης και brand ambassador της εταιρείας για την Ασφαλή Οδήγηση. Συνομίλησε με τους παρευρισκόμενους, φωτογραφήθηκε μαζί τους και με τη συμμετοχή του στον Μαραθώνιο αποτέλεσε ζωντανό παράδειγμα επιμονής.

Ο πρώτος στόχος της Anytime Running Team

Ο Τράπεζα Κύπρου Μαραθώνιος Λευκωσίας είχε ιδιαίτερη σημασία για την Anytime, καθώς η νεοσύστατη Anytime Running Team πέτυχε τον πρώτο μεγάλο στόχο που έθεσε, συμμετέχοντας στον εταιρικό δρόμο 5 χλμ. Η ομάδα δημιουργήθηκε για να ενώσει ανθρώπους διαφορετικών ηλικιών με διάθεση για άθληση, ένας στόχος που ήδη επιτυγχάνεται. Προηγήθηκαν ανοιχτές προπονήσεις δύο φορές τον μήνα, υπό την καθοδήγηση της Χρύσας Γκουντενούδη, οι οποίες θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στην Anytime Running Team και να ενημερώνονται για τις επόμενες προπονήσεις και δράσεις της ομάδας μέσω της ομάδας που δημιουργήθηκε στο Viber για τον σκοπό αυτό.

Anytime by Interamerican

Το όραμα της Anytime είναι περισσότερη ασφάλεια και λιγότερη ασφάλιση, γι’ αυτό και προσφέρει λύσεις που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των ανθρώπων, ώστε να απολαμβάνουν ακόμα περισσότερο την ίδια τη ζωή. Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου και κατοικίας της Anytime προσφέρονται οnline στο anytimeonline.com.cy ή μέσω τηλεφωνικού κέντρου στο 800 88 800 και ανατρέπουν τα δεδομένα στον τομέα της ασφάλισης με ολοκληρωμένες προτάσεις, προσιτά ασφάλιστρα και κορυφαίες καλύψεις.