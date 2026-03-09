Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ποια είναι τα σχέδιά τους, λέει ο Λαβρόφ

Οι ΗΠΑ πρέπει να πουν ποια είναι τα σχέδιά τους και πώς αυτά σχετίζονται με όσα άλλοτε προσδιορίζονταν από κάποιους κανόνες, δήλωσε ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, στη ρωσική δημόσια τηλεόραση, επαναφέροντας μάλιστα την πρόταση του Προέδρου της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, για έκτακτη συνάντηση των αρχηγών κρατών – μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.

«Ήδη πριν από την πανδημία του COVID-19 ο Βλαντίμιρ Πούτιν είχε προτείνει να συνέλθει Σύνοδος των μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μου φαίνεται ότι τώρα είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να υλοποιηθεί αυτή η ιδέα», δήλωσε ο Σεργκέι Λαβρόφ στην εκπομπή «Μόσχα. Κρεμλίνο. Πούτιν».

Λίγο νωρίτερα ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον ομόλογό του από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Σεΐχη Αμπντουλάχ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχαγιάν, στην οποία «εξέφρασαν βαθιά ανησυχία για την κατάσταση γύρω από το Ιράν και τάχθηκαν υπέρ άμεσων βημάτων για την αποκλιμάκωση των εχθροπραξιών», σύμφωνα με το ανακοινωθέν του ρωσικού Υπουργείου Εξωτερικών.

«Δόθηκε προσοχή στην αναγκαιότητα να σταματήσουν οι επιθέσεις που οδηγούν σε θύματα μεταξύ του αμάχου πληθυσμού και προκαλούν ζημιές στις πολιτικές υποδομές τόσο στις αραβικές χώρες του Περσικού Κόλπου, όσο και στο Ιράν», αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, όπου σημειώνεται ότι «οι επικεφαλής των Υπουργείων Εξωτερικών της Ρωσίας και των ΗΑΕ θεωρούν θεμελιωδώς σημαντική την επανέναρξη των πολιτικών και διπλωματικών προσπαθειών προς το συμφέρον της εξεύρεσης συμφωνιών για την κατοχύρωση αξιόπιστης, μακροπρόθεσμης ασφάλειας στην περιοχή».

Ρωσία και ΗΑΕ συμφώνησαν ότι θα συνεχίσουν να είναι σε επαφή «και να προωθούν συμφωνημένες θέσεις στον ΟΗΕ και σε άλλα διεθνή φόρα».

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων «ΡΙΑ-Νόβοστι», η Ρωσία ετοίμασε και προωθεί στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ σχέδιο ψηφίσματος όπου καλούνται «όλα τα μέρη να σταματήσουν αμέσως τις στρατιωτικές τους δραστηριότητες και να αποφύγουν περαιτέρω κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή και πέραν αυτής» και καταδικάζονται «με τον πιο έντονο τρόπο όλες οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και μη στρατιωτικών υποδομών» και ζητείται η προστασία τους, τονίζοντας τις υποχρεώσεις όλων των μερών σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου του Διεθνούς Ανθρωπιστικού Δικαίου.

Το σχέδιο ψηφίσματος επισημαίνει, κατά το «ΡΙΑ-Νόβοστι», τη σημασία της κατοχύρωσης της ασφάλειας όλων των κρατών στην περιοχή της Μέσης Ανατολής και πέραν αυτής και «καλεί επιτακτικά όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να επιστρέψουν στις διαπραγματεύσεις χωρίς καθυστέρηση και να κάνουν πλήρη χρήση των πολιτικών και διπλωματικών μέτρων». Στο ρωσικό σχέδιο ψηφίσματος εκφράζεται θλίψη για όσους έχουν σκοτωθεί κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης και υπενθυμίζεται «η απαγόρευση της χρήσης βίας κατά της εδαφικής ακεραιότητας των χωρών».

ΠΗΓΗ: KYΠΕ