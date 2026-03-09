«Υπερβόμβες ή Delta Force»: Οι επιλογές του Τραμπ για επίθεση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν

Καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει το ενδεχόμενο να στείλει χερσαίες δυνάμεις στο Ιράν, μία από τις επιλογές που έχει στη διάθεσή της - η οποία έχει αναπτυχθεί από την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) σε συνεργασία με ισραηλινούς συμμάχους - είναι να στέλνει μονάδες Ειδικών Επιχειρήσεων στη χώρα για να καταλάβουν και να καταστρέψουν βασικά πυρηνικά εργοτάξια.

Η επιλογή αυτή είναι μία ανάμεσα σε πολλές που πιθανότατα θα εξεταστούν μόλις η προσοχή μετατοπιστεί πραγματικά στην καταστροφή των πυρηνικών δυνατοτήτων του Ιράν, σύμφωνα με στρατιωτικούς εμπειρογνώμονες και όσους είναι εξοικειωμένοι με τις μακροχρόνιες επιλογές που έχουν αναπτυχθεί.

Η ειδική μονάδα αποστολών του Στρατού των ΗΠΑ, γνωστή ως Delta Force, έχει προετοιμαστεί εδώ και καιρό για μια «αποστολή κατά των όπλων μαζικής καταστροφής (WMD)», όπου ο ρόλος τους είναι να εισέλθουν και να αφαιρέσουν σχάσιμα υλικά, φυγοκεντρωτές ή οτιδήποτε άλλο σχετικό, δήλωσε στο semafor.com ο Τζόναθαν Χάκετ, ο οποίος υπηρέτησε ως ανακριτής στο Σώμα Πεζοναυτών των ΗΠΑ και ειδικός στις δυνατότητες ειδικών επιχειρήσεων.

«Δεν έχουν χρειαστεί να το κάνουν πολύ συχνά στο παρελθόν, μπορεί και καθόλου, αλλά το εξασκούν. Είναι ικανοί σε αυτό. Αυτή είναι μία από τις επιλογές που υπάρχουν στο τραπέζι, η οποία πιθανότατα δεν αναφέρεται ευρέως στα ΜΜΕ, αλλά υπάρχει», είπε.

Σημειώνεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ με δηλώσεις του υποστήριξε ότι «δεν έχει καμία πρόθεση» να διατάξει την ανάπτυξη αμερικανικών δυνάμεων στο Ιράν με σκοπό τη φύλαξη των πυρηνικών εγκαταστάσεων στο Ισφαχάν.

Ο πυρηνικός «χάρτης» του Ιράν

Τον Ιούνιο του 2025, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν θα καταστραφούν, αλλά οι εγκαταστάσεις - και οι πυρηνικές δυνατότητες του Ιράν - αποτελούν πλέον αντικείμενο εκ νέου προσοχής. Ένας από τους στόχους του Τραμπ σε αυτόν τον πόλεμο είναι να εμποδίσει το Ιράν να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν επικεντρωθεί στην καταστροφή του Ναυτικού του Ιράν και της βιομηχανίας βαλλιστικών πυραύλων.

Βασικές τοποθεσίες με πυρηνικά όπως αυτός στην κεντρική πόλη Ισφαχάν - που πιστεύεται ότι, σε βαθιά υπόγεια τούνελ στα βουνά, περιέχει αρκετό ουράνιο για έως και 10 ατομικές βόμβες - έχουν μείνει σε μεγάλο βαθμό ανεπηρέαστες. Το Ιράν φαίνεται επίσης να προετοιμάζεται για να ενισχύσει το Ισφαχάν ενάντια σε πιθανή επίθεση των ΗΠΑ: Έκθεση που δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο βρήκε «νέες προσπάθειες του Ιράν να θάψει τις μεσαίες και νότιες εισόδους των τούνελ [στο Ισφαχάν] με χώμα».

Αμερικανικές «μπότες» σε ιρανικό έδαφος

Η χερσαία επίθεση σε πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν έχει εξεταστεί εδώ και καιρό από την κυβέρνηση των ΗΠΑ και τους ισραηλινούς συμμάχους της, σύμφωνα με έναν πρώην αξιωματούχο που είχε άμεση γνώση ορισμένων συνομιλιών. Ο αξιωματούχος είπε ότι κατά τη διάρκεια της θητείας του πρώην προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ο τότε υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Εχούντ Μπαράκ, πρότεινε στον Λευκό Οίκο σχέδια που θα περιλάμβαναν ισραηλινούς (όχι Αμερικανούς) κομάντος στο έδαφος σε τοποθεσίες όπως το Ισφαχάν, το Φορντόου και το Κομ. Η διοίκηση Ομπάμα, σύμφωνα με τον αξιωματούχο, θεωρούσε το σχέδιο «παράλογο».

Ωστόσο, σε πιο πρόσφατες διοικήσεις, ο ίδιος πρώην αξιωματούχος είπε ότι το CENTCOM ανέπτυξε σχέδια για επιδρομές των ΗΠΑ στο Ισφαχάν και άλλους χώρους. Ένα ακόμη άτομο εξοικειωμένο με την κατάσταση είπε ότι υπάρχουν «σχέδια έκτακτης ανάγκης για προσωρινή κατάληψη ορισμένων περιοχών», αν και παραμένουν πολλές αναπάντητες ερωτήσεις. «Πόσος χρόνος θα χρειαστεί; Πόσο ευνοϊκό είναι το περιβάλλον; Ποιοι είναι οι υλικοί κίνδυνοι και οι απαιτήσεις ανεφοδιασμού; Σε πόσες από αυτές τις τοποθεσίες πρέπει να πάμε για να αφαιρέσουμε ή να καταστρέψουμε αποτελεσματικά το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο και το πλουτώνιο;» πρόσθεσε το άτομο εξοικειωμένο με την κατάσταση, τονίζοντας ορισμένα από αυτά τα βασικά ερωτήματα.

Οι ΗΠΑ θα μπορούσαν επίσης να περιορίσουν την επίθεση στο Ιράν σε αεροπορικές επιδρομές. Τον Ιούνιο, η διοίκηση Τραμπ πραγματοποίησε αεροπορικές επιδρομές κατά εγκαταστάσεων σε Ισφαχάν, Φορντόου και Νατάνζ. Κάποιοι ειδικοί θεωρούν ότι αυτή είναι η καλύτερη οδός δράσης για τις ΗΠΑ. «Περιμένουμε να δούμε αν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ θα στοχεύσουν το συγκρότημα των τούνελ στο Ισφαχάν, είτε καταστρέφοντας τις εισόδους των τούνελ είτε πιθανώς ρίχνοντας μία «bunker buster» βόμβα GBU-57 για να προσπαθήσουν να διασπάσουν το τούνελ και να το καταστρέψουν από μέσα», δήλωσε ο Σπένσερ Φαραγκάσο, ανώτερος ερευνητής στο Ινστιτούτο Επιστήμης και Διεθνούς Ασφάλειας.

Οι εναλλακτικές των ΗΠΑ και η επιμονή για τα πυρηνικά

Ο Χάκετ αναγνώρισε επίσης μερικές από τις εναλλακτικές επιλογές της διοίκησης, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν απλά να «καταστρέψουν τη γη γύρω» από τις πυρηνικές εγκαταστάσεις «σε τέτοιο βαθμό που θα ήταν σχεδόν αδύνατο» για το Ιράν να αφαιρέσει βασικά πυρηνικά αντικείμενα «χωρίς προηγμένο μηχανικό εξοπλισμό που θα ήταν πολύ εμφανής σε εξωτερικούς παρατηρητές». «Πρώτα, νομίζω, θα ήταν επιπλέον αεροπορικές επιδρομές χρησιμοποιώντας τις «bunker buster», αν σκοπεύουμε να [χτυπήσουμε]», είπε ο Μικ Μάλροϊ, ο οποίος υπηρέτησε ως Αναπληρωτής Βοηθός Υπουργού Άμυνας για τη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ. «Και ξέρω ότι έχουμε μονάδες εκπαιδευμένες και ικανές να εισέλθουν εκεί και να ανακτήσουν υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιο ή πυρηνικά όπλα… αυτή θα ήταν μια πολύ επικίνδυνη επιχείρηση».

Η CENTCOM αρνήθηκε να σχολιάσει στρατιωτικά σχέδια, αλλά παρέπεμψε το μέσο σε πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του διοικητή του CENTCOM, ναύαρχος Μπραντ Κούπερ. «Ένας από τους στόχους που ο πρόεδρος έθετε από πάντα είναι ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνική βόμβα, πυρηνικές δυνατότητες», δήλωσε ο Χέγκσεθ αυτήν την εβδομάδα. «Αλλά δεν θα αποκαλύψουμε ποτέ τι θα κάνουμε ή δεν θα κάνουμε μέσα σε ένα επιχειρησιακό σχέδιο. Οπότε, ο ναύαρχος Cooper έχει ένα σχέδιο. Εργαζόμαστε πάνω σε αυτό το σχέδιο. Και οι στόχοι θα πλήττονται ή όχι, σύμφωνα με το τι θέλουμε να πετύχουμε».

Σε δήλωση, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλλι επανέλαβε τους «στόχους» του Τραμπ σχετικά με την Επιχείρηση Επική Οργή. «Οι Ένοπλες Δυνάμεις των ΗΠΑ επιτυγχάνουν ή ξεπερνούν όλους τους στόχους τους, και ο πρόεδρος πάντα έχει όλες τις επιλογές στη διάθεσή του», είπε.

«Πολύ επικίνδυνο και πολύπλοκο»

Ο Τραμπ πάντα απολαμβάνει να επιλέγει δραματικές ενέργειες που οι πρώην πρόεδροι περιφρονούσαν. Αυτό ίσως τον καθιστά πιο πιθανό να εξετάσει κάτι σαν χερσαία επιχείρηση με μονάδες ειδικών δυνάμεων. Είναι επίσης πιθανό ότι αυτός είναι ο μόνος τρόπος για τις ΗΠΑ να εξασφαλίσουν πλήρως την καταστροφή των πυρηνικών υλικών — κάτι που είναι κρίσιμο για τους δηλωμένους στόχους του Τραμπ σε αυτήν τη σύγκρουση με το Ιράν. Ο Τραμπ ενισχύεται από την επιτυχή αρπαγή του προέδρου της Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο, και την πρώιμη επιτυχία στην κυριαρχία του ιρανικού εναέριου χώρου.

Ο Φαραγκάσο υποστήριξε ότι ένα χερσαίο σχέδιο ειδικών δυνάμεων θα ήταν πολύ επικίνδυνο και πολύπλοκο, καθιστώντας την επιλογή λιγότερο πιθανή για τις ΗΠΑ. «Όσον αφορά τις ειδικές δυνάμεις που εισέρχονται στο έδαφος, θα ήταν πραγματικά, πραγματικά, πραγματικά δύσκολο και εξαιρετικά επικίνδυνο», είπε. «Θα χρειαζόταν εξοπλισμό εκσκαφής, που θα έπρεπε να μεταφερθεί εκεί. Οπότε θα απέκλεια πιθανότατα μια επιχείρηση ειδικών δυνάμεων, και θα ήταν πολύ ασφαλέστερο και πιο εύκολο να επιτεθούμε από [αέρα]».

ΠΗΓΗ: Ethnos.gr