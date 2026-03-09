Τεχεράνη: Βροχή – φαρμάκι με πετρέλαιο, μετά το πλήγμα σε εγκαταστάσεις πετρελαίου

Ο ουρανός πάνω από την πρωτεύουσα του Ιράν καλύφθηκε από πυκνό, πνιγηρό καπνό το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες μετά τα ισραηλινά πλήγματα που έπληξαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις στην Τεχεράνη.

Οι κάτοικοι ανέφεραν ότι η μυρωδιά της φωτιάς παρέμενε στον αέρα, ενώ πολλοί είπαν ότι υπήρχε σκοτάδι ακόμη και όταν ο ήλιος ανέτειλε ενώ βροχή έπεφτε στην πόλη. Ορισμένοι κάτοικοι ανέφεραν ότι σταγόνες βροχής εμποτισμένες με πετρέλαιο από μαύρα σύννεφα έπεφταν στην πόλη λίγες ώρες μετά τα χτυπήματα.

Οι περιβαλλοντικές αρχές του Ιράν κάλεσαν τους Ιρανούς να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους για να αποφύγουν αναπνευστικά προβλήματα και άλλες συνέπειες για την υγεία.

Η ιρανική Ερυθρά Ημισέληνος δήλωσε ότι οι εκρήξεις στις αποθήκες πετρελαίου απελευθέρωσαν στον αέρα «σημαντικές ποσότητες τοξικών ενώσεων υδρογονανθράκων, θείου και οξειδίων του αζώτου».

«Σε περίπτωση βροχόπτωσης, η βροχή που προκύπτει είναι εξαιρετικά επικίνδυνη κα όξινη», πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της, προειδοποιώντας για εγκαύματα στο δέρμα και σοβαρές βλάβες στους πνεύμονες.

It is raining oil in Tehran this morning after major airstrikes on oil facilities in the South and West of the Iranian capital. @CNN @cnni pic.twitter.com/2FBD9EnO9p — Frederik Pleitgen (@fpleitgenCNN) March 8, 2026

Το πρακτορείο ειδήσεων Fars ανέφερε ότι τα χτυπήματα του Σαββάτου έπληξαν τέσσερις εγκαταστάσεις αποθήκευσης πετρελαίου και ένα κέντρο μεταφοράς παραγωγής πετρελαίου στην Τεχεράνη και την Αλμπορζ. Τέσσερις οδηγοί βυτιοφόρων στο κέντρο σκοτώθηκαν.

Με τον ήλιο να έχει χαθεί το πρωί της Κυριακής, οι αποπροσανατολισμένοι κάτοικοι της ιρανικής πρωτεύουσας αναγκάστηκαν να ανάψουν τα φώτα για να βλέπουν.

«Νόμιζα ότι το ξυπνητήρι μου είχε χαλάσει», δήλωσε στο AFP ένας οδηγός.

Μέχρι τις 10:30 π.μ. τοπική ώρα, τα αυτοκίνητα εξακολουθούσαν να χρειάζονται τους προβολείς τους για να οδηγήσουν κατά μήκος της οδού Valiasr, μιας κύριας οδού που διασχίζει την πόλη από βορρά προς νότο. Στους δρόμους της Τεχεράνης, οι δυνάμεις ασφαλείας κατεύθυναν την κυκλοφορία, ενώ φορούσαν ειδικά παλτά και μάσκες για να προστατευτούν.

Πηγή: naftemporiki.gr