Βρετανικά αεροσκάφη ανέλαβαν δράση: Αναχαιτίζουν και καταρρίπτουν drones από το Ιράν

Μαχητικά αεροσκάφη ανέλαβαν στρατιωτική δράση για την υπεράσπιση της Ιορδανίας και του Μπαχρέιν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Τα RAF Typhoon κατέρριψαν με επιτυχία ένα drone «για την υπεράσπιση της Ιορδανίας» και αναχαίτισαν ακόμα ένα μη επανδρομένο αεροσκάφος που κατευθυνόταν προς το Μπαχρέιν, ανέφερε.

Παράλληλα αναφέρθηκε πως διεξάγονται αμυντικές αεροπορικές εξορμήσεις προς υποστήριξη των ΗΑΕ.

Εντός των επόμενων ημερών αναχωρεί για τη Μεσόγειο το HMS Dragon

Την ίδια ώρα, ο Τζον Χίλι σε συνέντευξή του επιβεβαίωσε ότι το αντιτορπιλικό του Βασιλικού Ναυτικού HMS Dragon θα αναχωρήσει από το Πόρτσμουθ για τη Μεσόγειο «τις επόμενες ημέρες».

Ο ίδιος ανέφερε ότι η κυβέρνηση έχει επίσης στείλει μαχητικά αεροσκάφη Typhoon και F35, ομάδες αντιμετώπισης drones και ραντάρ στην περιοχή.

Ο υπουργός Άμυνας υπογράμμισε ότι η αντίδραση της βρετανικής κυβέρνησης, η οποία συντονίζεται με τις ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους του Κόλπου, στηρίζεται στην διασφάλιση ότι υπάρχει «νομική βάση για τις αποφάσεις μας».

Το drone που χτύπησε τη RAF Akrotiri την προηγούμενη εβδομάδα εκτοξεύτηκε από τον Λίβανο ή το Ιράκ, ανέφερε σε άλλο σημείο ο υπουργός Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το Υπουργείο Άμυνας είχε προηγουμένως επιβεβαιώσει ότι το drone, που προκάλεσε ελάχιστες ζημιές στη βρετανική στρατιωτική βάση, δεν εκτοξεύτηκε από το Ιράν, αλλά δεν είχε αποκαλύψει προηγουμένως την προέλευσή του.

cnn.gr