Η Alpha Bank Κύπρου στέλνει δύο τυχερούς Πελάτες στη Βαρκελώνη και το PortAventura

Η Alpha Bank Κύπρου ολοκληρώνει τον νέο κύκλο του προγράμματος επιβράβευσης Alpha Spend & Win, ανακοινώνοντας τους νικητές της κλήρωσης Δεκεμβρίου. Δύο τυχεροί Πελάτες της Τράπεζας κερδίζουν από ένα ταξιδιωτικό πακέτο για δύο άτομα, με προορισμό τη Βαρκελώνη και το παγκοσμίου φήμης θεματικό πάρκο PortAventura, προσφέροντας μοναδικές στιγμές χαράς και ψυχαγωγίας.

Τα πακέτα περιλαμβάνουν αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε ξενοδοχεία τεσσάρων αστέρων, καθώς και μεταφορές, οργανωμένες εκδρομές, περιηγήσεις και ξεναγήσεις με έμπειρο συνοδό. Η εμπειρία ολοκληρώνεται με την είσοδο στο θεματικό πάρκο PortAventura, έναν από τους δημοφιλέστερους προορισμούς ψυχαγωγίας στην Ευρώπη, που συνδυάζει παιχνίδι, περιπέτεια και φαντασία, δημιουργώντας μοναδικές αναμνήσεις.

Οι συναλλαγές των Πελατών με κάρτες Mastercard της Alpha Bank Κύπρου καθ’ όλη τη διάρκεια του Δεκεμβρίου, μετατράπηκαν σε συμμετοχές για αυτή τη μοναδική εμπειρία, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του προγράμματος Alpha Spend & Win. Από τον Ιούλιο έως και τον Δεκέμβριο του 2025, το πρόγραμμα προσέφερε, κάθε μήνα ξεχωριστά, ταξίδια και εμπειρίες, μετατρέποντας τις καθημερινές συναλλαγές σε επιβράβευση.

Παράλληλα με τις μηνιαίες κληρώσεις, όλοι οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα λαμβάνουν αυτόματα μέρος και στη μεγάλη Bonus Κλήρωση του Alpha Spend & Win, η οποία σύντομα θα αναδείξει τους νικητές που θα κερδίσουν ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο Mercedes-Benz CLA 250+ με EQ Technology, από τη Cyprus Import Corporation, καθώς και πέντε δωροεπιταγές αξίας €15.000 η καθεμία από τα καταστήματα VE Very Exclusive της Vassos Eliades, για αγορά πολυτελών ρολογιών ή κοσμημάτων.

Η Alpha Bank Κύπρου ευχαριστεί όλους τους Πελάτες της για τη συμμετοχή και την εμπιστοσύνη τους στο Alpha Spend & Win, ένα πρόγραμμα που επιβεβαιώνει τη δέσμευση της Τράπεζας να ανταμείβει την καθημερινή σχέση με εμπειρίες ουσίας και αξίας.

Περισσότερες πληροφορίες, όροι και προϋποθέσεις του προγράμματος είναι διαθέσιμοι στο www.alphabank.com.cy.