Valentine’s Day στο Hilton Nicosia: Μια Ξεχωριστή Εμπειρία Γεύσεων και Ρομαντισμού!

Η πιο ρομαντική στιγμή του χρόνου πλησιάζει και το Hilton Nicosia προσκαλεί τα ζευγάρια να γιορτάσουν τον Άγιο Βαλεντίνο με μια ειδικά σχεδιασμένη εμπειρία φιλοξενίας και εκλεκτής γαστρονομίας, ευθυγραμμισμένη με τα υψηλά πρότυπα ποιότητας και αισθητικής που χαρακτηρίζουν τον Όμιλο Hilton παγκοσμίως.

Το μοναδικό Hilton της πρωτεύουσας παρουσιάζει ένα ειδικά διαμορφωμένο Valentine’s Package, το οποίο συνδυάζει διαμονή για δύο άτομα και δείπνο στο Mint Bar, με ένα ειδικά επιμελημένο set menu.

Για όσους επιθυμούν να ζήσουν αποκλειστικά τη γαστρονομική εμπειρία, χωρίς διαμονή, το Hilton Nicosia προσφέρει και τη δυνατότητα ξεχωριστής κράτησης δείπνου στο Mint Bar. Με σύγχρονη αισθητική, προσεγμένο service και ατμόσφαιρα που αποπνέει κομψότητα και οικειότητα, το Mint Bar διαμορφώνει το κατάλληλο σκηνικό για ένα Valentine’s δείπνο με έμφαση στην ποιότητα και τη φροντίδα της κάθε λεπτομέρειας.

Για περισσότερες πληροφορίες και κρατήσεις, στο: HiltonNicosia – Book Now ή στο 22695111