Τμήμα Δασών: Προωθούνται αλλαγές στο πλαίσιο μίσθωσης κρατικής δασικής γης

Συμφωνεί με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στη μίσθωση κρατικής δασικής γης, και επεξεργάζεται τις αναγκαίες προς τον σκοπό αυτό νομοθετικές τροποποιήσεις, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Τμήμα Δασών, σημειώνοντας πως στόχος του είναι η προώθηση της επίλυσης των οποιωνδήποτε διαχρονικών προβλημάτων και αδυναμιών που επισημαίνονται στην Ειδική Έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας με τίτλο «Έλεγχος Τμήματος Δασών» και αριθμό «ΕΕ-ΕΥ 2/2026», που δημοσιεύτηκε στις 27/1/2026.

Το Τμήμα Δασών επισημαίνει σε ανακοίνωση ότι η προστασία των δασών και της βιοποικιλότητας αποτελεί βασική προτεραιότητά του και επαναβεβαιώνει τη βούλησή του για στενή συνεργασία με την Ελεγκτική Υπηρεσία και όλες τις αρμόδιες Αρχές, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και την αποκατάσταση οποιωνδήποτε αδυναμιών έχουν εντοπιστεί στην έκθεση.

Σημειώνει πως έχει εξετάσει με τη δέουσα σοβαρότητα το περιεχόμενό της, αναφέροντας ότι στόχος του είναι η προώθηση της επίλυσης των οποιωνδήποτε διαχρονικών προβλημάτων και αδυναμιών που επισημαίνονται στην έκθεση.

Παρατηρεί ότι η έκθεση αυτή αφορά στην περίοδο 2018-2024, και όπως προκύπτει από το περιεχόμενό της, τα εγειρόμενα θέματα αφορούν υποθέσεις που ανάγονται σε αποφάσεις και χειρισμούς προηγούμενων ετών, έως και τη δεκαετία του 1970, σε ένα σύνθετο θεσμικό και διοικητικό περιβάλλον, προσθέτοντας ότι προς το σκοπό αυτό έχουν ήδη δρομολογηθεί συγκεκριμένα διορθωτικά και προληπτικά μέτρα, με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και της χρηστής διαχείρισης της κρατικής δασικής περιουσίας.

Αναφέρει ακολούθως ότι σημαντικό μέρος της έκθεσης αφορά στην εκμίσθωση κρατικής δασικής γης και ειδικότερα σε σχέση με τις αδυναμίες, που διαπιστώνονται στην Έκθεση, σε σχέση με τη διάθεση κρατικής δασικής γης, και παρατηρεί ότι αυτές αφορούν κυρίως σε καθυστερήσεις στην αναθεώρηση μισθωμάτων, για τα οποία αναμένεται να υπάρξει συνεργασία με το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, ώστε να εξευρεθούν τρόποι για επίσπευση των σχετικών διαδικασιών.

Το Τμήμα περαιτέρω διευκρινίζει πως η εκμίσθωση κρατικής δασικής γης επιτρέπεται μόνο για συγκεκριμένους σκοπούς και κατόπιν απόφασης του Υπουργικού Συμβουλίου, με αυστηρή τήρηση των σχετικών Κανονισμών, διαβούλευση με όλα τα αρμόδια Τμήματα και καθορισμό αγοραίου μισθώματος, όπως αυτό υπολογίζεται εκτιμάται από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας, σημειώνοντας πως πρωταρχικός στόχος παραμένει η προστασία και η διατήρηση των δασών και όχι η εκμίσθωση γης, που εξετάζεται μόνο κατόπιν αιτημάτων και, όπου αυτό ενδείκνυται και μέσω ανοικτών και διαφανών διαδικασιών.

Αναφορικά με τις περιπτώσεις που έχουν τεθεί πρόσφατα υπό δημόσια συζήτηση (Adventure Park Φοινιού, προσκοπική κατασκήνωση Μαχαιρά, ειδικά σχολεία Πολεμιδιών) διευκρινίζει ότι περιλαμβάνουν ρητούς περιβαλλοντικούς όρους και ρήτρες ακύρωσης, όταν δεν εξασφαλίζονται οι απαιτούμενες πολεοδομικές και άλλες άδειες, ενώ οι συμβάσεις μίσθωσης σε ξενοδοχειακές μονάδες στην Αγία Νάπα, αφορούν συμβάσεις παλαιότερων δεκαετιών (δεκαετία του 1970) και δεν αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πολιτική.

Περαιτέρω το Τμήμα δηλώνει ότι συμφωνεί με την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στη μίσθωση κρατικής δασικής γης, ειδικότερα σε σχέση με τη διάρκεια των συμβάσεων, το ύψος μισθωμάτων, τον έλεγχο των όρων τους κτλ. και επεξεργάζεται τις αναγκαίες προς τον σκοπό αυτό νομοθετικές τροποποιήσεις, προσθέτοντας περαιτέρω, ότι σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις σε σχέση με τη σχετική νομοθεσία, προωθούνται διαδικασίες για λήψη δικαστικών μέτρων, σε πλήρη συνεργασία με τη Νομική Υπηρεσία, ενώ ενισχύονται οι προσπάθειες είσπραξης καθυστερημένων εσόδων, με γνώμονα το δημόσιο συμφέρον και την περιβαλλοντική προστασία.

Τέλος, σε σχέση με τα θέματα που άπτονται της αυστηρότερης τήρησης των διαδικασιών, που αφορούν την περιβαλλοντική αξιολόγηση, έχουν δρομολογηθεί ενέργειες για τη βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των Τμημάτων και των Υπηρεσιών, που ασχολούνται με την περιβαλλοντική διαχείριση.

Πηγή: ΚΥΠΕ