Η Lidl Κύπρου στηρίζει το επετειακό Δείπνο Αγάπης για τα 50 χρόνια της «Αροδαφνούσας»

Με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων προσφοράς του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», η Lidl Κύπρου επιβεβαιώνει για ακόμη μια φορά τη διαχρονική της δέσμευση δίπλα στον συνάνθρωπο, στηρίζοντας ως χορηγός το επετειακό Δείπνο Αγάπης «Under the Lights of Love».

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 14 Φεβρουαρίου 2026, στο εμβληματικό ξενοδοχείο The Landmark Nicosia. Η συμβολή της Lidl Κύπρου είναι καθοριστική, καθώς χάρη στη δική της κάλυψη, το σύνολο των εσόδων της βραδιάς θα διατεθεί απευθείας στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου για την ενίσχυση των υπηρεσιών του Κέντρου Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα», διασφαλίζοντας τη συνέχιση του ανεκτίμητου έργου του για τη φροντίδα των ατόμων με εμπειρία καρκίνου.

Η κα Βασιλική Αδαμίδου, Διευθύντρια Εταιρικών Υποθέσεων & Βιωσιμότητας της Lidl Κύπρου, ανέφερε σχετικά: «Στη Lidl Κύπρου πιστεύουμε ότι η αξία αποκτά πραγματικό νόημα όταν επιστρέφει στην κοινωνία. Γι’ αυτό στεκόμαστε σταθερά και διαχρονικά δίπλα στον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου, στο Κέντρο Ανακουφιστικής Φροντίδας «Αροδαφνούσα» και στους ανθρώπους του, συμβάλλοντας ώστε κάθε προσπάθεια να μετατρέπεται σε φροντίδα με αξιοπρέπεια και σεβασμό για τους συνανθρώπους μας που το έχουν ανάγκη».

Το επετειακό δείπνο αγάπης θα φιλοξενηθεί στο ανακαινισμένο περιβάλλον του ιστορικού ξενοδοχείου της πρωτεύουσας και θα πλαισιωθεί μουσικά από τον Σταύρο Κωνσταντίνου και το Magio Duo, με ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στην αγάπη.

Με την κίνηση αυτή, η Lidl Κύπρου αποδεικνύει ότι η επιχειρηματική της δραστηριότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ευημερία της κυπριακής κοινωνίας. Παραμένοντας ένας συνεπής συνοδοιπόρος στο έργο του Αντικαρκινικού Συνδέσμου Κύπρου για πάνω από μία δεκαετία, μετατρέπει την εταιρική υπευθυνότητα σε πράξη αγάπης, επενδύοντας σε θεσμούς που προσφέρουν φροντίδα, ελπίδα και ανακούφιση εκεί που η ανάγκη είναι μεγαλύτερη.

Για κρατήσεις και πληροφορίες, το κοινό μπορεί να επικοινωνήσει με τον Αντικαρκινικό Σύνδεσμο Κύπρου στο communication@anticancersociety.org.cy, ή στο τηλέφωνο 22446222.

