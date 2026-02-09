Η Cyta παρέδωσε δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα στους νικητές των Cyta & soeasy Rewards

Χαμόγελα, ενθουσιασμός και… ηλεκτρική ενέργεια!

Την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου, στα Κεντρικά Γραφεία της Cyta στη Λευκωσία, πραγματοποιήθηκε η παράδοση των δύο ηλεκτρικών αυτοκινήτων BYD στους τυχερούς της κλήρωσης των Cyta & soeasy Rewards.

Οι δύο τυχεροί, Κώστας Λάρκου και Mihaela Niculae, παρέλαβαν τα ολοκαίνουργια ηλεκτρικά τους οχήματα, απο τη Διευθύντρια Μάρκετινγκ Καταναλωτικής Αγοράς της Cyta, κα Ελπίδα Μικαίου, και αποχώρησαν από τα Κεντρικά Γραφεία της Cyta οδηγώντας τα νέα τους αυτοκίνητα.

Για τον Κώστα και την Mihaela, το ταξίδι ξεκίνησε… ηλεκτρικά. Συνέχισε κι εσύ να εξαργυρώνεις τα stars σου και ποιος ξέρει…ίσως να είσαι ο επόμενος μεγάλος τυχερός της κλήρωσης των Cyta & soeasy Rewards!