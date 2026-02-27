Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Μπιλ Κλίντον: «Δεν γνώριζα τα εγκλήματα του Έπστιν» – Κατάθεση κεκλεισμένων των θυρών στη Βουλή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ δηλώνει ότι δεν είδε ούτε έκανε κάτι μεμπτό και ότι είχε διακόψει επαφές με τον χρηματιστή πάνω από δέκα χρόνια πριν τον θάνατό του, ενώ η Επιτροπή εξετάζει πτήσεις και φωτογραφικό υλικό της περιόδου 2000.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον, δήλωσε στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι «δεν είχε ιδέα» για τα εγκλήματα που διέπραττε ο Τζέφρι Έπστιν και δεν θα πετούσε με το ιδιωτικό αεροσκάφος του καταδικασμένου για σεξουαλικά αδικήματα χρηματιστή εάν είχε οποιαδήποτε υπόνοια για τις παρανομίες του.

«Ξέρω τι έκανα και, το σημαντικότερο, τι δεν έκανα. Δεν είδα τίποτα και δεν έκανα τίποτα μεμπτό» είπε ο Κλίντον στην εναρκτήρια δήλωσή του, σύμφωνα με μια ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ. Πρόσθεσε ότι «κατά τις περιορισμένες επαφές τους» δεν έγινε ποτέ μάρτυρας κάποιου στοιχείου «για το τι πραγματικά συνέβαινε» και επανέλαβε ότι είχε διακόψει κάθε σχέση με τον χρηματιστή πάνω από δέκα χρόνια πριν από τον θάνατό του στη φυλακή, το 2019.

Ο Δημοκρατικός πρώην Πρόεδρος καταθέτει κεκλεισμένων των θυρών στην Επιτροπή, μία ημέρα μετά τη σύζυγό του, την πρώην Υπουργό Εξωτερικών, Χίλαρι Κλίντον. Η τελευταία είπε στους Βουλευτές ότι δεν θυμάται να έχει συναντηθεί ποτέ με τον Έπστιν και δεν έχει τίποτα να πει για τα σεξουαλικά εγκλήματά του.

Η Χίλαρι Κλίντον είπε ότι μεταξύ άλλων, κατά την επτάωρη κατάθεσή της, ρωτήθηκε από την Επιτροπή για τα UFO και για μια θεωρία συνωμοσίας του 2016.

Ο Μπιλ Κλίντον πέταξε πολλές φορές με το ιδιωτικό αεροσκάφος του Έπστιν, στις αρχές της δεκαετίας του 2000, μετά την αποχώρησή του από τον Λευκό Οίκο. Σε κάποια από τα έγγραφα της υπόθεσης που έδωσε στη δημοσιότητα το Υπουργείο Δικαιοσύνης εικονίζεται ο ίδιος, με γυναίκες το πρόσωπο των οποίων έχει σβηστεί. Ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος της Επιτροπής, Τζέιμς Κόμερ, είπε ότι σκοπεύει να τον ρωτήσει για αυτές τις φωτογραφίες, καθώς και για την ανάμιξη του Έπστιν στο φιλανθρωπικό ίδρυμα του ζεύγους.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΗΠΑΤΖΕΦΡΙ ΕΠΣΤΑΪΝ

