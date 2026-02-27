«Παρέλαση» έξι πλανητών στον νυχτερινό ουρανό - Πότε και πώς θα είναι ορατή

Ένα εντυπωσιακό αστρονομικό φαινόμενο θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σε διάφορα μέρη του κόσμου (και στην Αθήνα) οι φίλοι της αστροπαρατήρησης αυτό το σαββατοκύριακο, καθώς έξι πλανήτες θα είναι ταυτόχρονα ορατοί στον βραδινό ουρανό, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Λίγο μετά τη δύση του ηλίου, οι πλανήτες θα εμφανίζονται στο ίδιο περίπου τμήμα του ουρανού, σχηματίζοντας αυτό που συχνά αποκαλείται «πλανητική παρέλαση». Οι Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Δίας θα είναι ορατοί με γυμνό μάτι, ενώ για τον Ουρανό και τον Ποσειδώνα πιθανότατα θα απαιτηθούν κιάλια ή τηλεσκόπιο.

Πού και πώς θα τους δείτε

Αμέσως μετά το ηλιοβασίλεμα, Ερμής, Αφροδίτη, Κρόνος και Ποσειδώνας θα εμφανίζονται χαμηλά στον δυτικό ορίζοντα. Για τον Ερμή και την Αφροδίτη απαιτείται ιδιαίτερα καθαρός ορίζοντας, καθώς θα βρίσκονται πολύ χαμηλά.

Ο Ουρανός θα εντοπίζεται ψηλότερα, στον αστερισμό του Ταύρου, και θα παραμένει ορατός έως τις βραδινές ώρες, διευκολύνοντας όσους διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό.

Ο Δίας θα είναι ο ευκολότερος στον εντοπισμό, καθώς θα λάμπει έντονα στον αστερισμό των Διδύμων και θα παραμείνει ορατός για μεγάλο μέρος της νύχτας, ακόμη και από περιοχές με φωτορύπανση.

Σύμφωνα με την εφαρμογή Star Walk, η πιο εντυπωσιακή σύμπτωση θα σημειωθεί στις 28 Φεβρουαρίου, αν και η ακριβής ημερομηνία διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική τοποθεσία. Στην Αθήνα, όπως και σε Νέα Υόρκη, Πόλη του Μεξικού και Τόκιο, η 28η Φεβρουαρίου θεωρείται ιδανική.

Τι είναι η «πλανητική παρέλαση»

Ο όρος περιγράφει τη στιγμή κατά την οποία αρκετοί πλανήτες φαίνεται να ευθυγραμμίζονται στον ουρανό από την οπτική της Γης. Η δρ Μπέκι Σμέθερστ, ερευνήτρια της Βασιλικής Αστρονομικής Εταιρείας στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, εξηγεί στο BBC ότι οι πλανήτες «βρίσκονται σε ευθεία γραμμή, αλλά πρόκειται για ευθεία σε έναν καμπύλο ουρανό, καθώς όλοι περιφέρονται στο ίδιο επίπεδο».

Όπως σημειώνει, το ηλιακό σύστημα σχηματίστηκε από ένα περιστρεφόμενο νέφος αερίου που «επιπεδώθηκε», με αποτέλεσμα οι πλανήτες να κινούνται περίπου στο ίδιο επίπεδο. «Δεν ευθυγραμμίζονται πλήρως στις τροχιές τους, απλώς βρίσκονται αυτή την περίοδο περίπου στην ίδια πλευρά του ηλιακού συστήματος», διευκρινίζει.

Πόσο σπάνιο είναι το φαινόμενο

Η ταυτόχρονη θέαση έξι πλανητών δεν αποτελεί καθημερινό φαινόμενο, ωστόσο δεν είναι και εξαιρετικά σπάνια. Πολύ πιο ασυνήθιστη είναι η ευθυγράμμιση επτά πλανητών – κάτι που είχε παρατηρηθεί τον Φεβρουάριο του 2025 και δεν αναμένεται να επαναληφθεί σύντομα.

Η αστρονόμος Τζες Λι από το Βασιλικό Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς σημειώνει ότι μια τέτοια ευθυγράμμιση είναι ιδιαίτερα συναρπαστική, καθώς προσφέρει τη δυνατότητα παρατήρησης πολλών «κόσμων» μέσα σε μία μόνο βραδιά.

Χρήσιμες συμβουλές για παρατήρηση

Οι ειδικοί συνιστούν να δοθεί χρόνος στα μάτια να προσαρμοστούν στο σκοτάδι. Η δρ Σμέθερστ προτείνει να παραμείνει κανείς για λίγα λεπτά σε σκοτεινό εσωτερικό χώρο πριν βγει έξω, ώστε να ενισχυθεί η νυχτερινή όραση.

Η άνεση παίζει επίσης σημαντικό ρόλο: μια κουβέρτα στο έδαφος ή μια αναπαυτική καρέκλα βοηθούν στην αποφυγή καταπόνησης του αυχένα. Τέλος, καλό είναι να αποφεύγονται έντονα λευκά φώτα.

Ακόμη και αν κάποιος χάσει την ημέρα κορύφωσης του φαινομένου, ορισμένοι πλανήτες θα παραμείνουν ορατοί τις επόμενες ημέρες. Στις 7 και 8 Μαρτίου, για παράδειγμα, η Αφροδίτη και ο Κρόνος θα βρίσκονται πολύ κοντά μεταξύ τους, διευκολύνοντας τον εντοπισμό τους.

Οι καιρικές συνθήκες αναμένεται να διαφέρουν ανά περιοχή, με εναλλαγές καθαρού ουρανού και νεφώσεων κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, γεγονός που θα καθορίσει και τις πιθανότητες επιτυχούς παρατήρησης.

Πηγή: protothema.gr