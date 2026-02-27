ΥΠΕΞ: Σύσταση αποφυγής ταξιδιών σε Ισραήλ, Γάζα και Ιράν

Την αποφυγή όλων των ταξιδιών προς το Ισραήλ, τη Γάζα και το Ιράν συνιστά στους Κύπριους πολίτες το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

«Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιθυμεί να υπενθυμίσει στους Κύπριους πολίτες τις σχετικές ισχύουσες ταξιδιωτικές οδηγίες του, με τις οποίες έχει ήδη συστήσει, όπως για το Ιράν, η αποφυγή όλων των ταξιδιών και η επιστροφή πολιτών που ενδεχομένως να βρίσκονται στη χώρα», αναφέρεται στην ανάρτηση.

«Για το Ισραήλ, η αποφυγή όλων των μη αναγκαίων ταξιδιών. ⁠Για τα Παλαιστινιακά εδάφη, η αποφυγή των μη αναγκαίων ταξιδιών στη Δυτική Όχθη, και η αποφυγή όλων των ταξιδιών για τη Γάζα», προσθέτει.

Πηγή: ΚΥΠΕ