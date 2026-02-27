Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Κύπρος

ΥΠΕΞ: Σύσταση αποφυγής ταξιδιών σε Ισραήλ, Γάζα και Ιράν

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Καλεί τους Κύπριους πολίτες να αποφύγουν όλα τα ταξίδια στο Ιράν και τη Γάζα και τα μη αναγκαία στο Ισραήλ και τη Δυτική Όχθη, λόγω των εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Την αποφυγή όλων των ταξιδιών προς το Ισραήλ, τη Γάζα και το Ιράν συνιστά στους Κύπριους πολίτες το Υπουργείο Εξωτερικών με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Σχετικά άρθρα:

«Το Υπουργείο Εξωτερικών παρακολουθώντας στενά τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, επιθυμεί να υπενθυμίσει στους Κύπριους πολίτες τις σχετικές ισχύουσες ταξιδιωτικές οδηγίες του, με τις οποίες έχει ήδη συστήσει, όπως για το Ιράν, η αποφυγή όλων των ταξιδιών και η επιστροφή πολιτών που ενδεχομένως να βρίσκονται στη χώρα», αναφέρεται στην ανάρτηση. 

«Για το Ισραήλ, η αποφυγή όλων των μη αναγκαίων ταξιδιών. ⁠Για τα Παλαιστινιακά εδάφη, η αποφυγή των μη αναγκαίων ταξιδιών στη Δυτική Όχθη, και η αποφυγή όλων των ταξιδιών για τη Γάζα», προσθέτει. 

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΙΣΡΑΗΛΙΡΑΝΗΠΑΥΠΕΞΕΠΙΘΕΣΗΚυπριακό ΥΠΕΞΤΑΞΙΔΙ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα